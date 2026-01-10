НА ЖИВО
          Спорт

          Гьозтепе обърна ЦСКА 1948 в Измир и загря за рестарта на Суперлигата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА 1948 загуби първата си проверка на турска земя, където се изправи срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов.

          „Червените“ поведоха в резултата още в 13-ата минута, когато Собреро получи подаване на границата на наказателното поле и се разписа с точен шут по земя.

          Гьозтепе изравни в 52-та, когато нигерийският халф Антъни Денис получи топката на същата позиция и я изпрати в горния десен ъгъл на българската врата. Турците направиха пълен обрат шест минути по-късно, когато Ефкан Бекироглу бе точен след ъглов удар.

          ЦСКА 1948 ще изиграе следващата си контрола още утре, като съперник ще бъде румънският Рапид Букурещ. След това футболистите на Иван Стоянов ще срещнат ЛАСК, Ягелония, Спартак Търнава, Слован Братислава и Гангуон.

          За отбора на Станимир Стоилов това бе първи мач за годината, а следващият е официален за първенството срещу Ризеспор на 19 януари.

