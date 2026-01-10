Как да се спре хаосът с тротинетките?

Макар че през зимните месеци електрическите тротинетки се използват по-рядко, с настъпването на пролетта проблемът отново ще излезе на преден план. Тийнейджъри и млади хора отново ще се движат с висока скорост между автомобилите, което създава сериозни рискове за пътната безопасност.

По темата коментира инж. Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност (ИПБ). Той подчерта, че позицията на института относно електрическите тротинетки остава непроменена още от 2019 г., когато Столична община подписва договор с международна компания за отдаването им под наем.

По думите му използването на тротинетки не е само български проблем – те са масово разпространени в Европа още преди 2019 г. „Ние винаги изоставаме с няколко години от Европа“, отбеляза Милчев.

Според експерта климатичните условия в България не са подходящи за целогодишното използване на този тип електрически превозни средства. Освен това индивидуалните тротинетки на практика не подлежат на ефективен контрол и всичко зависи от добрата воля на ползвателите.

Инж. Милчев посочи, че тротинетките са изключително леки, бързо развиват висока скорост и това ги прави опасни. Той допълни, че през последните години в Западна Европа и САЩ те дори се използват при извършване на тежки престъпления, тъй като позволяват бързо напускане на местопрестъплението.

Заради липсата на ефективен контрол редица европейски градове вече предприемат мерки и дори забраняват използването им. „Рестрикциите трябва да бъдат по-големи. Технологиите се развиват, а ние не можем да реагираме адекватно с контрола“, заключи директорът на ИПБ.