НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кирил Десподов влезе от пейката при класика за ПАОК

          0
          14
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кирил Десподв игра малко повече от четвърт час при победата с класическото 3:0 на клубния си ПАОК в гостуването на Панетоликос от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

          - Реклама -

          Благодарение на успеха солунчани се изкачиха временно на второто място с точка по-малко от Олимпиакос, който по същото време победи Атромитос на Душан Керкез.

          Десподов се завърна в групата за мача, след като изкара неприятен вирус в началото на годината.

          Той обаче не стъпи на „зеления килим“ за първия съдийски сигнал и се появи в игра след почивката.

          Това се случи в 77-ата минута на двубоя, когато замени Тайсон.

          Иначе гостите от Солун до голяма степен решиха развоя на срещата още преди почивката, след като се оттеглиха на полувремето с попаденията на Йоанис Константелиас и Йоргос Якумакис в 26-ата минута и добавеното време.

          През втората част Константелиас вкара втори гол в 57-ата минута и оформи класиката, убивайки окончателно интригата.

          Кирил Десподв игра малко повече от четвърт час при победата с класическото 3:0 на клубния си ПАОК в гостуването на Панетоликос от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

          - Реклама -

          Благодарение на успеха солунчани се изкачиха временно на второто място с точка по-малко от Олимпиакос, който по същото време победи Атромитос на Душан Керкез.

          Десподов се завърна в групата за мача, след като изкара неприятен вирус в началото на годината.

          Той обаче не стъпи на „зеления килим“ за първия съдийски сигнал и се появи в игра след почивката.

          Това се случи в 77-ата минута на двубоя, когато замени Тайсон.

          Иначе гостите от Солун до голяма степен решиха развоя на срещата още преди почивката, след като се оттеглиха на полувремето с попаденията на Йоанис Константелиас и Йоргос Якумакис в 26-ата минута и добавеното време.

          През втората част Константелиас вкара втори гол в 57-ата минута и оформи класиката, убивайки окончателно интригата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тотнъм капитулира у дома

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила продължава напред в турнира за ФА Къп, след като победи Тотнъм с 2:1 като гост в напрегнат сблъсък от третия кръг. "Виланите"...
          Спорт

          Щутгарт разби Байер Леверкузен с 4:1

          Станимир Бакалов -
          Щутгарт изнесе вихрена първа част, след която водеше с четири гола на Байер Леверкузен, и в крайна сметка победи с 4:1 на „Байарена“. Джейми...
          Спорт

          Рома победи Сасуоло с 2:0

          Станимир Бакалов -
          Рома спечели сравнително рутинно с 2:0 домакинството си на Сасуоло. „Джалоросите“ изпуснаха доста положения и успяха да отбележат на два пъти едва в последния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions