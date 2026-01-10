НА ЖИВО
          Китай защити Танзания и предупреди срещу външна намеса след визитата на Ван И

          Снимка: БГНЕС
          Пекин предупреди срещу външна намеса във вътрешните работи на Танзания, след като китайският външен министър Ван И приключи посещение в страната, без да коментира политическото насилие, довело до влошаване на отношенията на източноафриканската държава със Запада, предаде АФП.

          Ван И е първият външен министър, осъществил официална визита в Танзания след кървавите репресии срещу протестите след изборите в края на миналата година. Опозицията твърди, че след парламентарните и президентските избори на 29 октомври, определени от международни наблюдатели като манипулирани, силите за сигурност са убили най-малко 2000 души.

          Китай, който през последните години инвестира значително в Танзания, не коментира репресиите, предизвикали вълна от международни критики и накарали Съединените щати да преразгледат двустранните си отношения с Дар ес Салам. В изявление след визитата танзанийските власти посочиха, че Ван И е поздравил страната за „успешното провеждане“ на изборите и е изразил пълно доверие в ръководството и институциите ѝ да управляват самостоятелно вътрешните си дела.

          От своя страна китайското външно министерство заяви, че Пекин „се противопоставя на всяка външна сила, която се намесва във вътрешните работи на Танзания“, като подчерта подкрепата си за националния суверенитет и сигурност на страната.

          В рамките на визитата Ван И се срещна и с президента на Танзания Самия Сулуху Хасан, която запази поста си миналата година с 98% от гласовете. По данни на президентството той е потвърдил „твърдата подкрепа на Китай за Танзания“, както и намерението за задълбочаване на сътрудничеството. Отбелязан е и ръст на търговията между двете страни през последните пет години, благодарение на китайската политика за отваряне на пазарите към Африка.

          Китай увеличава инвестициите си и в специалните икономически зони с ниски данъци, където само през 2025 г. са регистрирани 343 проекта с китайско финансиране на стойност 3,1 млрд. долара, сочат данни на танзанийското външно министерство.

          След Танзания Ван И се очаква да продължи обиколката си в Африка с посещение в Лесото, където американските мита създадоха напрежение в отношенията с Вашингтон. В петък обаче китайският дипломат пропусна планирано посещение в Сомалия, което щеше да бъде първото от подобен ранг след разпадането на държавата през 1991 г. и да съвпадне с момента, в който Израел призна отцепилия се регион Сомалиленд.

          В публикация в социалната мрежа X министър от правителството на Сомалиленд Хадар Хюсеин Абди заяви, че визитата е отменена поради опасения за сигурността. Китайското посолство в Сомалия обаче обясни, че отлагането е резултат от „промяна в графика и приятелски консултации“ между двете външни министерства.

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

