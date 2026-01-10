НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Коалиция, подкрепяща Сиси, спечели убедително мнозинство на парламентарните избори в Египет

          Снимка: nan.media
          Египетската избирателна комисия обяви окончателните резултати от продължилите с месеци парламентарни избори, при които коалиция, подкрепяща президента Абдел Фатах ас-Сиси, спечели убедително мнозинство, предаде АФП. Критиците определят вота като поредна стъпка към затвърждаване на властта на държавния глава.

          Половината от местата в парламента бяха разпределени чрез затворени партийни листи, а останалите – чрез индивидуални кандидати. Пет процента от депутатите се назначават пряко от президента, а една четвърт от местата са запазени за жени. От мандатите за индивидуални кандидати трите основни партии от проправителствената коалиция „Национален списък за Египет“ спечелиха 164 места. Общият брой на депутатите в парламента е 596.

          По-голямата част от останалите индивидуални места отидоха при по-малки партии и независими кандидати, които също се считат за близки до властта. Водеща роля в 12-членната коалиция имат пропрезидентската партия Мостакбал Уатан („Бъдещето на нацията“) и партията Национален фронт, оглавявана от бившия министър Есам ал-Газзар.

          Избирателната комисия анулира резултатите в над 30 избирателни района през ноември и декември и разпореди повторно гласуване след жалби за нарушения при преброяването.

          От години критиците посочват ограничената роля на парламента, липсата на реална опозиция и доминиращото присъствие на формации, свързани с управляващите. Анализатори отбелязват, че изборите са особено значими, тъй като са последните преди края на третия и последен президентски мандат на Сиси през 2030 г.

          С конституционните промени от 2019 г. президентският мандат беше удължен от четири на шест години, а предишният мандат на Сиси беше зачетен със задна дата като първи, което му позволява да остане на власт до 2030 г. Въпреки започналия през 2022 г. национален диалог, представян като жест към опозицията, правозащитни организации отчитат засилване на репресиите и твърдят, че десетки хиляди политически затворници продължават да се намират зад решетките.

