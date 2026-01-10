Кот д’Ивоар е детрониран, Египет на Салах ликува

Шампионът на Африка Кот д’Ивоар е аут от континенталния турнир, след като загуби в истинско зрелище от Египет с 2:3. Звездата на „фараоните“ Мохамед Салах отбеляза третия гол за своите, като се приближи само на две попадения от това да бъде голмайстор №1 в историята на страната си (Хосем Хасан е с 68 попадения).

След само 4 минути игра „фараоните“ вече се радваха. Една от звездите в нападение – Омар Мармуш, вкара във вратата на „слоновете“, след като получи подаване от Емам Ашур и си освободи място за стрелба – 1:0.

Десетина минути по-късно шут на Амад Диало бе блокиран в сетния миг.

Пропуснатата възможност бе наказана от Египет в 32-ата минута. Мохамед Салах центрира от корнер, а Рами Рабия отбеляза с глава, за да покачи до 2:0.

Шампионът на турнира се върна в мача малко преди почивката. Тогава Ахмед Фатух прати топката с глава в собствената си врата от няколко сантиметра разстояние – 1:2.

Не след дълго дойде и моментът на Салах. Ашур направи втората си асистенция в мача, а голямата звезда на Египет донесе преднина от 3:1 за своите, които вече се виждаха на полуфинал срещу Сенегал.

„Слоновете“ не се предадоха до самия край и наложиха много сериозен натиск на символичните домакини. Вратарят Мохамед Ел Шенави се намеси при удар на Ибрахим Сангаре в 73-ата минута. 60 секунди по-късно резултатът стана 2:3. Гела Дуе довкара топката във вратата на Египет след образувало се сериозно разбъркване в малкото наказателно поле, като току преди попадението топката бе изчистена и то голлинията.