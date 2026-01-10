Лавина уби двама френски скиори извън пистите във Вал д’Изер

Двама френски скиори загинаха, след като бяха затрупани от лавина, докато са карали извън обозначените писти във Вал д’Изер във Френските Алпи, предаде АФП.

Мъжете са били погребани под около 2,5 метра сняг. Хора от групата им са подали сигнал, но спасителните екипи не са успели да ги съживят, след като са достигнали до тях.

Метеоролозите във Франция предварително бяха издали предупреждение за висок риск от лавини, като опасността е била ниво 4 от 5 по европейската скала за лавинна опасност през уикенда.

Установено е, че скиорите не са разполагали с лавинни предаватели и са били локализирани единствено чрез мобилните си телефони. Спасителите са претърсвали район с размери около 10 на 15 метра, за да достигнат до тях под снежната маса.