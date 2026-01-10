Манчестър Сити продължава напред във ФА Къп 

Манчестър Сити безпроблемно си осигури място в четвъртия кръг на ФА Къп, след като разгроми Екзитър Сити с внушителното 10:1 в мач, в който дебют направи новото попълнение Антоан Семеньо.

- Реклама -

Нападателят остави траен отпечатък още в първата си официална среща за „гражданите“, отбелязвайки гол и записвайки асистенция.

Мениджърът Пеп Гуардиола изгледа двубоя от трибуните заради наказание след три натрупани жълти картона.

Домакините не оставиха съмнение в превъзходството си, повеждайки с 4:0 още до края на първото полувреме, благодарение на голове от Макс Алейн и Родри, както и два автогола.

Второто полувреме продължи с пълна доминация от страна на Ман Сити, като Антоан Семеньо светкавично се включи в головата фиеста. Той асистира за петото попадение на Луис в 49-ата минута, а само пет минути по-късно (54′) сам се разписа за 6:0, отбелязвайки своя дебютен гол.

„Гражданите“ не спряха дотук, добавяйки още четири попадения чрез Райндерс, О’Райли и МакАйду, както и още един гол на Луис в добавеното време. Почетното попадение за Екзитър дойде в 90-ата минута чрез Бърч, но не промени общата картина на абсолютен триумф за Манчестър Сити.