Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“, спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, като уточниха, че камионите са принудени да изчакват на място.

Въпреки първоначалните закани на протестиращите за пълно затваряне на граничните пунктове с България за всички видове превозни средства, днес леките автомобили бяха пропускани през трасето.

Ситуацията претърпя развитие, след като стана ясно, че настояването на земеделците за диалог с властта е чуто. Среща между тях и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис е била официално насрочена за идния вторник. В резултат на това, в 14:00 часа днес движението на тежкотоварни камиони през „Кулата“ беше възстановено. Въпреки облекчението на основния пункт, ограниченията за товарни автомобили остават в сила на ГКПП „Илинден – Ексохи“.