НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Напрежение на границата: Гръцки фермери подновиха блокадата на „Кулата – Промахон“

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“, спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, като уточниха, че камионите са принудени да изчакват на място.

          - Реклама -

          Въпреки първоначалните закани на протестиращите за пълно затваряне на граничните пунктове с България за всички видове превозни средства, днес леките автомобили бяха пропускани през трасето.

          Ситуацията претърпя развитие, след като стана ясно, че настояването на земеделците за диалог с властта е чуто. Среща между тях и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис е била официално насрочена за идния вторник. В резултат на това, в 14:00 часа днес движението на тежкотоварни камиони през „Кулата“ беше възстановено. Въпреки облекчението на основния пункт, ограниченията за товарни автомобили остават в сила на ГКПП „Илинден – Ексохи“.

          Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“, спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, като уточниха, че камионите са принудени да изчакват на място.

          - Реклама -

          Въпреки първоначалните закани на протестиращите за пълно затваряне на граничните пунктове с България за всички видове превозни средства, днес леките автомобили бяха пропускани през трасето.

          Ситуацията претърпя развитие, след като стана ясно, че настояването на земеделците за диалог с властта е чуто. Среща между тях и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис е била официално насрочена за идния вторник. В резултат на това, в 14:00 часа днес движението на тежкотоварни камиони през „Кулата“ беше възстановено. Въпреки облекчението на основния пункт, ограниченията за товарни автомобили остават в сила на ГКПП „Илинден – Ексохи“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: Кризата с боклука в София е умишлена, готви се „фантомна“ турска фирма

          Владимир Висоцки -
          „София не изглежда никак добре и това се очакваше.“ С тези думи независимият общински съветник Ваня Григорова коментира тежката ситуация с чистотата в столицата...
          Общество

          Улици в София остават на тъмно месеци след ремонти: Сигнали от „Люлин“ и други квартали

          Екип Евроком -
          Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление...
          Инциденти

          Леден капан в София: 220 души потърсиха помощ в „Пирогов“ за едно денонощие

          Владимир Висоцки -
          Сериозен наплив от пострадали отчитат лекарите в спешния център „Пирогов“, където само за последното денонощие са преминали 220 души с различни травми след падане...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions