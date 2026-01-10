НА ЖИВО
          Нигерия крачи към финала в Африка

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нигерия ще играе полуфинал за Купата на африканските нации, след като победи Алжир с 2:0. Головете за „суперорлите“ на стадиона в Маракеш отбелязаха двамата нападатели Виктор Осимен и Акор Адамс. Осимен записа и асистенция, докато другата звезда Адемола Луукман не се отчете с нищо на таблото.

          Хората на Ерик Шеле бяха по-активни от първия съдийски сигнал. Семи Аджауи можеше да си навлече неприятности в наказателното поле на Нигерия, след като игра с ръка, но сигнал за дузпа не последва. Впоследствие „суперорлите“ изпуснаха две възможности чрез Калвин Баси и Виктор Осимен, който бе блокиран в сетния миг, преди да нанесе завършващ удар.

          Току след почивката Осимен се реваншира за по-ранния си пропуск и отблизо успя да отбележи с глава след асистенция на Бруно Ониемачи от левия фланг.

          Осем минути по-късно Осимен записа и асистенция за колегата си в нападение Акор Адамс. Таранът подмина вратаря Люка Зидан и вкара в опразнената му врата за 2:0.

          В 68-ата минута крилото Анис Хадж Муса си изкара жълт картон, който ще го лиши от участие в полуфинала срещу Египет или Кот Д`Ивоар.

          До края на мача Акор Адамс пропусна две възможности да отбележи трети гол за „суперорлите“, които в края на мача си спретнаха страхотно меле с „пустинните лисици“ край тъчлинията.

