Нигерия крачи към финала в Африка

Нигерия ще играе полуфинал за Купата на африканските нации, след като победи Алжир с 2:0. Головете за „суперорлите“ на стадиона в Маракеш отбелязаха двамата нападатели Виктор Осимен и Акор Адамс. Осимен записа и асистенция, докато другата звезда Адемола Луукман не се отчете с нищо на таблото.

Хората на Ерик Шеле бяха по-активни от първия съдийски сигнал. Семи Аджауи можеше да си навлече неприятности в наказателното поле на Нигерия, след като игра с ръка, но сигнал за дузпа не последва. Впоследствие „суперорлите“ изпуснаха две възможности чрез Калвин Баси и Виктор Осимен, който бе блокиран в сетния миг, преди да нанесе завършващ удар.

Току след почивката Осимен се реваншира за по-ранния си пропуск и отблизо успя да отбележи с глава след асистенция на Бруно Ониемачи от левия фланг.

Осем минути по-късно Осимен записа и асистенция за колегата си в нападение Акор Адамс. Таранът подмина вратаря Люка Зидан и вкара в опразнената му врата за 2:0.

В 68-ата минута крилото Анис Хадж Муса си изкара жълт картон, който ще го лиши от участие в полуфинала срещу Египет или Кот Д`Ивоар.

До края на мача Акор Адамс пропусна две възможности да отбележи трети гол за „суперорлите“, които в края на мача си спретнаха страхотно меле с „пустинните лисици“ край тъчлинията.