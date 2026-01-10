Носителят на купата е сразен – Макълсфийлд шокира Кристъл Палас

Кристъл Палас няма да запомни с нищо хубаво 10 януари, 2026 година, след като беше шокиран и изхвърлен от турнира за Купата на Футболната асоциация още в трети кръг на надпреварата. Актуалният носител на трофея отпадна изненадващо след поражение от шестодивизионния Макълсфийлд с 1:2.

Пол Доусън даде преднина на домакините в края на първото полувреме, което беше явен знак, че следобеда за „орлите“ ще бъде всичко друго, но не и разходка в парка. Нещата за лондончани се влошиха след точно час игра, когато Айзък Бъкли-Рикетс направи резултата 2:0. В последната минута на редовното време Йереми Пино върна едно попадение за Палас, но за повече възпитаниците на Оливер Гласнер просто нямаха сили и време.

Така турнирът гарантирано ще има нов шампион, а непретенциозният Макълсфийлд продължава напред след големия скалп, който взе.

Победи в ранните мачове постигнаха още Лестър и Уулвърхемптън, а Евертън и Съндърланд влязоха в продължения след 1:1 в редовните 90 минути.