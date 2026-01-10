НА ЖИВО
      събота, 10.01.26
          Футбол

          Носителят на купата е сразен – Макълсфийлд шокира Кристъл Палас

          Победи в ранните мачове от съботния ден постигнаха още Лестър и Уулвс

          Снимка: www.facebook.com/EmiratesFACup
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Кристъл Палас няма да запомни с нищо хубаво 10 януари, 2026 година, след като беше шокиран и изхвърлен от турнира за Купата на Футболната асоциация още в трети кръг на надпреварата. Актуалният носител на трофея отпадна изненадващо след поражение от шестодивизионния Макълсфийлд с 1:2.

          Пол Доусън даде преднина на домакините в края на първото полувреме, което беше явен знак, че следобеда за „орлите“ ще бъде всичко друго, но не и разходка в парка. Нещата за лондончани се влошиха след точно час игра, когато Айзък Бъкли-Рикетс направи резултата 2:0. В последната минута на редовното време Йереми Пино върна едно попадение за Палас, но за повече възпитаниците на Оливер Гласнер просто нямаха сили и време.

          Така турнирът гарантирано ще има нов шампион, а непретенциозният Макълсфийлд продължава напред след големия скалп, който взе.

          Победи в ранните мачове постигнаха още Лестър и Уулвърхемптън, а Евертън и Съндърланд влязоха в продължения след 1:1 в редовните 90 минути. 

