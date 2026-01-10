Нови срокове за фермерите

Приемът на заявления за подпомагане по четири интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се удължава. Решението е взето заради временното спиране на електронните системи, чрез които се подават документите, съобщиха от управляващия орган на плана.

От 1 до 12 януари 2026 г. достъпът до Системата за електронни услуги (СЕУ) и Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) беше преустановен поради спешна необходимост от преконфигуриране и обновяване. Така кандидатите обективно не са имали възможност да подадат заявленията си по електронен път.

С цел да не бъдат ощетени земеделските производители и общините, сроковете за кандидатстване се удължават с 12 дни по следните интервенции:

II.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ – нов срок: до 30 януари 2026 г. (включително);

– нов срок: до (включително); II.Ж.1 „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – нов краен срок: 11 февруари 2026 г. ;

– нов краен срок: ; II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ – кандидатстването е удължено до 4 март 2026 г. ;

– кандидатстването е удължено до ; II.Г.1.1 „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ – нов срок: 18 март 2026 г..

Междувременно заинтересованите страни могат да изпращат писмени предложения и коментари по проектите на заповеди до 16 януари 2026 г. чрез Системата за електронни услуги, като задължително посочват конкретната интервенция. Становищата могат да бъдат подадени в свободен текст в електронно писмо или като прикачен файл във формат „doc“.