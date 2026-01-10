НА ЖИВО
      събота, 10.01.26
          Нови срокове за фермерите

          земеделие
          земеделие
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Приемът на заявления за подпомагане по четири интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се удължава. Решението е взето заради временното спиране на електронните системи, чрез които се подават документите, съобщиха от управляващия орган на плана.

          От 1 до 12 януари 2026 г. достъпът до Системата за електронни услуги (СЕУ) и Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) беше преустановен поради спешна необходимост от преконфигуриране и обновяване. Така кандидатите обективно не са имали възможност да подадат заявленията си по електронен път.

          С цел да не бъдат ощетени земеделските производители и общините, сроковете за кандидатстване се удължават с 12 дни по следните интервенции:

          • II.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ – нов срок: до 30 януари 2026 г. (включително);
          • II.Ж.1 „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – нов краен срок: 11 февруари 2026 г.;
          • II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ – кандидатстването е удължено до 4 март 2026 г.;
          • II.Г.1.1 „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ – нов срок: 18 март 2026 г..

          Междувременно заинтересованите страни могат да изпращат писмени предложения и коментари по проектите на заповеди до 16 януари 2026 г. чрез Системата за електронни услуги, като задължително посочват конкретната интервенция. Становищата могат да бъдат подадени в свободен текст в електронно писмо или като прикачен файл във формат „doc“.

