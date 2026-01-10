Поддръжници на Мадуро готвят масов протест седмица след залавянето му

Привърженици на сваления венецуелски лидер Николас Мадуро се готвят за масов протест в събота, 10 януари, седем дни след залавянето му от американските сили и отвеждането му в Ню Йорк по обвинения за наркотрафик. Демонстрацията се организира на фона на продължаващо напрежение и опити за стабилизиране на страната след американските удари по Каракас.

Временният президент Делси Родригес е започнала преговори с Вашингтон за възстановяване на дипломатическите отношения и е заявила готовност за сътрудничество по въпросите на петрола, като в същото време е подчертала, че Венецуела не е подчинена на Съединените щати. Американски представители вече са посетили Каракас, за да обсъдят повторното отваряне на посолството на САЩ.

Паралелно с това властите обещаха освобождаване на политически затворници, но по данни на правозащитни организации до момента са освободени едва 11 души, което поддържа напрежението сред семействата и близките на задържаните.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че предпочита засега да работи с правителството на Родригес, за да си осигури достъп до огромните петролни ресурси на Венецуела, като същевременно подчерта, че американските компании ще договарят инвестициите си директно с Вашингтон.

Според анализатори, лошото състояние на петролната инфраструктура и продължаващата политическа несигурност остават сериозни пречки пред реализирането на тези планове.