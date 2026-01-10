ПП–ДБ ще върне мандата веднага

ПП–ДБ ще върне незабавно мандата за съставяне на правителство, когато той бъде връчен от президента. Това заяви в Стара Загора съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев.

По думите му страната се нуждае от честни предсрочни избори, които да се проведат при ясни правила и без възможности за манипулации. „Президентът ще връчи мандата, когато реши, а ние ще го върнем веднага. Трябват ни избори с нов главен прокурор и 100% машинно гласуване – без измами, без купуване на гласове и без подмяна на бюлетини“, подчерта Мирчев.

Той допълни, че липсва политическа воля за съставяне на стабилно правителство в рамките на настоящото Народно събрание и че връщането на мандатите е ясен сигнал за необходимостта от нов обществен мандат.

По-рано президентът обяви, че ще започне процедурата по връчване на мандатите след празниците. Първата папка ще бъде предоставена на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ–СДС, като лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че мандатът също ще бъде върнат веднага. Вторият мандат по конституция ще отиде при ПП–ДБ.

Политическата криза се задълбочи след оставката на кабинета „Желязков“, подадена под натиска на многохилядни протести срещу бюджетните параметри и управлението. Демонстрациите обхванаха редица градове в страната и български общности в чужбина.

Ако и трите мандата за съставяне на правителство бъдат върнати, президентът ще назначи служебно правителство и ще насрочи предсрочни парламентарни избори в срок до два месеца.