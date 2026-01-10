Жителите на столичните райони, засегнати от проблемите със сметосъбирането, имат юридическо основание да обжалват начислените им такси за битови отпадъци и да настояват за тяхното намаляване. Това разясняват правни експерти на фона на напрежението с чистотата в града.

Преди броени дни от организацията „Спаси София“ внесоха доклад в Столичния общински съвет с предложение за промяна в Наредбата за местните данъци и такси. Идеята е нормативната уредба да позволи компенсиране на хората, които не получават качествена услуга.

Ситуацията в квартал „Люлин“ остава сложна, като множество контейнери са препълнени, а гражданите са принудени да заобикалят разпилените отпадъци, излизайки на пътното платно.

„Ние едвам минаваме, защото и колите, и боклукът пречат, а сега с почистването на снега е по същия начин“, споделя Тодорка Данаилова.

Местните жители описват обстановката като рискова за здравето, особено при затопляне на времето, когато миризмата става непоносима. Хората сигнализират за появата на едри гризачи около детски градини и се опасяват от разпространение на зарази. В трета част на „Люлин“ гражданите твърдят, че боклукът не е извозван още от периода преди празниците.

„Чух преди няколко седмици, че доброволци са го събирали, обаче очевидно не върши работа. Ако има опция да ми се намали таксата смет, бих го обжалвал“, коментира Петър Петров.

Според юристи такава правна възможност съществува. Адвокат Емилиян Христов е категоричен, че задължението за плащане на таксата не е безусловно, а е обвързано с реалното предоставяне на услугата.

„Един от компонентите в такса смет е именно физическото събиране и извозване на отпадъците, в настоящия случай това не се осъществява от края на миналата година и началото на тази. Намаляването на такса смет може да стане по решение на общинския съвет, считам, че това е правилното, в случай, че то не се случи и ако бъде издаден акт за установяване на задължения, то следва гражданите да потърсят правата си по съдебен ред. Няма да има проблем за спечелване на делото“, разяснява адвокат Христов.

От Столичната община обаче изразяват различна позиция. От администрацията заявиха, че според действащото законодателство няма правен механизъм за частично или пълно освобождаване от таксата заради временни затруднения, прекъсвания или влошено качество. Важно уточнение от страна на общината е, че „влошено качество“ не е равнозначно на „непредоставяне на услуга“ по смисъла на закона. Тяхната теза е, че докато услугата се предоставя, макар и със затруднения, таксата остава дължима, а Общинският съвет няма правомощия да въвежда нови основания за освобождаване извън законовите.