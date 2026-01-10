Проучване: Близо 60% от германците недоволни от реакцията на Берлин след масовото спиране на тока

Около 60% от германците са оценили негативно начина, по който берлинските власти са се справили с последиците от масовото прекъсване на електрозахранването, причинено от пожар в инфраструктурен обект, съобщава Bild, позовавайки се на анкета на INSA.

Според данните 41% от анкетираните подкрепят оставката на кмета на Берлин Кай Вегнер. Проучването, проведено сред 1005 германски граждани на 8 и 9 януари, показва още, че едва 21% оценяват положително работата на градските власти, докато 37% се обявяват против оставката на кмета.

Прекъсването на електрозахранването е станало на 3 януари, след пожар на висящ мост, като в резултат около 45 000 домакинства и 2 200 предприятия са останали без ток.

Отговорност за инцидента пое ляворадикалната група „Вулкан“, което допълнително засили общественото напрежение и критиките към мерките за сигурност и кризисното управление на берлинските власти.