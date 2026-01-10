НА ЖИВО
          Начало

          Рома победи Сасуоло с 2:0

          Рома временно се изкачи на трето място в Италия с 39 точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Рома спечели сравнително рутинно с 2:0 домакинството си на Сасуоло. „Джалоросите“ изпуснаха доста положения и успяха да отбележат на два пъти едва в последния четвърт час. Ману Коне и Матиас Суле се разписаха за командата на Джан Пиеро Гасперини, изковала втора поредна победа с 2:0 след тази над Лече преди няколко дни.

          „Неровердите“ не стояха никак лошо на „Олимпико“ до почивката. В средата на първата част Исмаел Коне изпусна възможност да смълчи тифозите на Рома, а Миле Свилар едва опази вратата си от гол.

          Втората част предложи далеч повече емоции и футболни достойнства. Дузпа за Рома бе отменена, като големият късметлия бе Ариянет Мурич, извършил фал.

          В 76-ата минута „вълците“ най-накрая ухапаха своя съперник. Матиас Суле отправи меко центриране към наказателното поле, а Ману Коне с глава не остави шанс на Мурич – 1:0.

          Три минути по-късно Стефан Ел Шаарауи пропусна топката за Суле, който на полупразна врата направи 2:0. Пасът дойде от Даниеле Гиларди.

          До края на срещата Николо Пизили и авторът на първия гол Коне стреляха опасно близо до вратата на Сасуоло, но не успяха да вкарат трето попадение. Гол на Ел Шаарауи, вкаран с красив удар от движение, бе отменен дълбоко в добавеното време. В следващата атака Малкия фараон прехвърли технично Мурич, но ударът му кацна над гредата и отново се размина с гол.

          Рома временно се изкачи на трето място в Италия с 39 точки. Шампионът Наполи е четвърти с 38 т., но и два мача по-малко. Петият Ювентус също може да събере 39 пункта.

