Съндърланд елиминира Евертън от Купата на ФА след дузпи

Съндърланд отстрани Евертън с дузпи от Купата на ФА, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1.

В герой за „черните котки“ се превърна вратарят Робин Рууфс, който спаси първите три дузпи на домакините и собственоръчно класира отбора си напред. Нидерландският страж отрази ударите от бялата точка на Джеймс Гарнър, Тиарно Бари и Бето.

Енцо Льо Фе, Гранит Джака и Люк О’Ниън пък бяха безупречни и не оставиха никакви шансове на националния вратар на Англия Джордан Пикфорд. В редовното време двата отбора си размениха по едно попадение.

Първо французинът Енцо Льо Фе даде аванс на гостите в 30-ата минута, а късен гол от спорна дузпа на Джеймс Гарнър прати мача в продължения. В тях до попадение не се стигна и спорът беше решен с дузпи.