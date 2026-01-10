САЩ на прага на масови протести след смъртта на Рене Гуд, застреляна от агент на ICE

Стотици протести са планирани за 10 и 11 януари в цялата страна след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от агент на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, предаде АФП. Демонстрациите са насочени срещу действията на федералната агенция на фона на засилената кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу незаконната имиграция.

- Реклама -

Организаторите съобщиха за над 1000 събития под мотото „ICE, Out for Good“, което едновременно призовава за прекратяване на дейността на ICE и напомня за името на загиналата. Протести са планирани в Вашингтон, Филаделфия и Лос Анджелис, като инициативата е подкрепена от движението No Kings, известно с масовите си антиправителствени демонстрации през миналата година.

Администрацията на Тръмп определи Рене Гуд като „вътрешен терорист“ и защити действията на агента с аргумента за самозащита. Местните власти и очевидци обаче оспорват тази версия, като се позовават на видеозапис от инцидента, на който се вижда, че автомобилът на жената се отдалечава и не представлява пряка заплаха.

На кадрите се чува как тя казва на агента, че не му е ядосана, преди друг служител да ѝ нареди да излезе от колата и да последват изстрелите.

Вечерта на 9 януари стотици хора се събраха пред хотели в Минеаполис, за които се смята, че подслоняват агенти на ICE, използвайки свирки, мегафони и музикални инструменти. Полицията потвърди няколко ареста, като задържаните са били освободени малко по-късно.

Допълнително напрежение поражда фактът, че местните власти в Минесота не участват в разследването, което се води от Федерално бюро за разследване (ФБР), създавайки опасения за липса на прозрачност.

По данни на специализираното издание „Дъ Трейс“, Рене Гуд е четвъртият човек, загинал от действия на федерални имиграционни агенти, откакто е започнала депортационната политика на настоящата администрация, а още седем души са били ранени.