САЩ на прага на масови протести след смъртта на Рене Гуд, застреляна от агент на ICE

Стотици протести са планирани за 10 и 11 януари в цялата страна след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от агент на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, предаде АФП. Демонстрациите са насочени срещу действията на федералната агенция на фона на засилената кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу незаконната имиграция.
Организаторите съобщиха за над 1000 събития под мотото „ICE, Out for Good“, което едновременно призовава за прекратяване на дейността на ICE и напомня за името на загиналата. Протести са планирани в Вашингтон, Филаделфия и Лос Анджелис, като инициативата е подкрепена от движението No Kings, известно с масовите си антиправителствени демонстрации през миналата година.
Администрацията на Тръмп определи Рене Гуд като „вътрешен терорист“ и защити действията на агента с аргумента за самозащита. Местните власти и очевидци обаче оспорват тази версия, като се позовават на видеозапис от инцидента, на който се вижда, че автомобилът на жената се отдалечава и не представлява пряка заплаха.
На кадрите се чува как тя казва на агента, че не му е ядосана, преди друг служител да ѝ нареди да излезе от колата и да последват изстрелите.
Вечерта на 9 януари стотици хора се събраха пред хотели в Минеаполис, за които се смята, че подслоняват агенти на ICE, използвайки свирки, мегафони и музикални инструменти. Полицията потвърди няколко ареста, като задържаните са били освободени малко по-късно.
Допълнително напрежение поражда фактът, че местните власти в Минесота не участват в разследването, което се води от Федерално бюро за разследване (ФБР), създавайки опасения за липса на прозрачност.
По данни на специализираното издание „Дъ Трейс“, Рене Гуд е четвъртият човек, загинал от действия на федерални имиграционни агенти, откакто е започнала депортационната политика на настоящата администрация, а още седем души са били ранени.