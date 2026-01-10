НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          САЩ на прага на масови протести след смъртта на Рене Гуд, застреляна от агент на ICE

          0
          48
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Стотици протести са планирани за 10 и 11 януари в цялата страна след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от агент на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, предаде АФП. Демонстрациите са насочени срещу действията на федералната агенция на фона на засилената кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу незаконната имиграция.

          - Реклама -

          Организаторите съобщиха за над 1000 събития под мотото „ICE, Out for Good“, което едновременно призовава за прекратяване на дейността на ICE и напомня за името на загиналата. Протести са планирани в Вашингтон, Филаделфия и Лос Анджелис, като инициативата е подкрепена от движението No Kings, известно с масовите си антиправителствени демонстрации през миналата година.

          Администрацията на Тръмп определи Рене Гуд като „вътрешен терорист“ и защити действията на агента с аргумента за самозащита. Местните власти и очевидци обаче оспорват тази версия, като се позовават на видеозапис от инцидента, на който се вижда, че автомобилът на жената се отдалечава и не представлява пряка заплаха.

          На кадрите се чува как тя казва на агента, че не му е ядосана, преди друг служител да ѝ нареди да излезе от колата и да последват изстрелите.

          Вечерта на 9 януари стотици хора се събраха пред хотели в Минеаполис, за които се смята, че подслоняват агенти на ICE, използвайки свирки, мегафони и музикални инструменти. Полицията потвърди няколко ареста, като задържаните са били освободени малко по-късно.

          Допълнително напрежение поражда фактът, че местните власти в Минесота не участват в разследването, което се води от Федерално бюро за разследване (ФБР), създавайки опасения за липса на прозрачност.

          По данни на специализираното издание „Дъ Трейс“, Рене Гуд е четвъртият човек, загинал от действия на федерални имиграционни агенти, откакто е започнала депортационната политика на настоящата администрация, а още седем души са били ранени.

          Стотици протести са планирани за 10 и 11 януари в цялата страна след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от агент на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, предаде АФП. Демонстрациите са насочени срещу действията на федералната агенция на фона на засилената кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу незаконната имиграция.

          - Реклама -

          Организаторите съобщиха за над 1000 събития под мотото „ICE, Out for Good“, което едновременно призовава за прекратяване на дейността на ICE и напомня за името на загиналата. Протести са планирани в Вашингтон, Филаделфия и Лос Анджелис, като инициативата е подкрепена от движението No Kings, известно с масовите си антиправителствени демонстрации през миналата година.

          Администрацията на Тръмп определи Рене Гуд като „вътрешен терорист“ и защити действията на агента с аргумента за самозащита. Местните власти и очевидци обаче оспорват тази версия, като се позовават на видеозапис от инцидента, на който се вижда, че автомобилът на жената се отдалечава и не представлява пряка заплаха.

          На кадрите се чува как тя казва на агента, че не му е ядосана, преди друг служител да ѝ нареди да излезе от колата и да последват изстрелите.

          Вечерта на 9 януари стотици хора се събраха пред хотели в Минеаполис, за които се смята, че подслоняват агенти на ICE, използвайки свирки, мегафони и музикални инструменти. Полицията потвърди няколко ареста, като задържаните са били освободени малко по-късно.

          Допълнително напрежение поражда фактът, че местните власти в Минесота не участват в разследването, което се води от Федерално бюро за разследване (ФБР), създавайки опасения за липса на прозрачност.

          По данни на специализираното издание „Дъ Трейс“, Рене Гуд е четвъртият човек, загинал от действия на федерални имиграционни агенти, откакто е започнала депортационната политика на настоящата администрация, а още седем души са били ранени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: САЩ са „готови да помогнат“, докато протестите в Иран са подложени на репресии

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „готов да помогне“, на фона на все по-ожесточените репресии срещу протестиращите в Иран, предаде АФП. „Иран...
          Политика

          Коалиция, подкрепяща Сиси, спечели убедително мнозинство на парламентарните избори в Египет

          Красимир Попов -
          Египетската избирателна комисия обяви окончателните резултати от продължилите с месеци парламентарни избори, при които коалиция, подкрепяща президента Абдел Фатах ас-Сиси, спечели убедително мнозинство, предаде...
          Политика

          Китай защити Танзания и предупреди срещу външна намеса след визитата на Ван И

          Красимир Попов -
          Пекин предупреди срещу външна намеса във вътрешните работи на Танзания, след като китайският външен министър Ван И приключи посещение в страната, без да коментира...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions