Сделката ЕС–Меркосур: удар срещу европейските фермери и хранителната сигурност

Подкрепата на Европейския съюз за споразумението за свободна търговия с държавите от Меркосур предизвика остра реакция сред фермери, експерти и евродепутати, които предупреждават за сериозни рискове за европейското земеделие и безопасността на храните. След повече от 25 години преговори сделката е подготвена за подписване, въпреки съпротивата на редица държави членки и масовите протести в няколко европейски столици.

Меркосур, в който влизат Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, ще получи значително облекчен достъп до европейския пазар за селскостопанска продукция, докато ЕС ще разшири възможностите си за износ на индустриални стоки. Критиците на споразумението обаче твърдят, че тази „реципрочност“ е само на хартия.

Един от основните аргументи срещу сделката е драстичната разлика в стандартите за производство. В Бразилия са разрешени хиляди пестициди, голяма част от които са забранени в ЕС. Евродепутати от Полша, Франция и Ирландия предупреждават, че европейските фермери ще бъдат принудени да се конкурират с по-евтина продукция, произведена по правила, които в Европа се считат за опасни за здравето и околната среда.

„Това не е свободна търговия, а нелоялна конкуренция“, заявяват противниците на сделката.

По думите им липсата на задължителен принцип на реципрочност означава, че страните от Меркосур няма да бъдат длъжни да спазват същите екологични и здравни изисквания като европейските производители.

Допълнително напрежение създава и решението на Европейската комисия да заобиколи Европейския парламент при финализирането на споразумението. Това поражда обвинения в демократичен дефицит и засилва недоверието към институциите на ЕС.

Въпреки че държави като Франция, Полша, Ирландия, Унгария и Австрия се противопоставиха, те не успяха да формират блокиращо малцинство. Решаваща се оказа позицията на Италия, която в крайна сметка подкрепи сделката, въпреки силния натиск от фермерски организации.

Според експерти, ако споразумението влезе в сила без сериозни корекции, последиците могат да бъдат тежки – фалити на малки и средни ферми, обезлюдяване на селските райони и повишен риск за здравето на потребителите. За мнозина сделката ЕС–Меркосур се превръща в символ на сблъсъка между корпоративните интереси и продоволствената сигурност на Европа.