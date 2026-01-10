Щутгарт разби Байер Леверкузен с 4:1

Щутгарт изнесе вихрена първа част, след която водеше с четири гола на Байер Леверкузен, и в крайна сметка победи с 4:1 на „Байарена“. Джейми Левелинг (2), Миксимилиан Мителщет и Дениз Ундав отбелязаха за швабите срещу „аспирините“, върнали гол чрез Алехандро Грималдо от дузпа. Цялостно, гостите бяха много по-състоятелният тим на терена и сериозно вгорчиха началото на годината за Байер.

Разгромът по „аспирините“ започна още в седмата минута. Джейми Левелинг бе изведен на добра позиция, останал почти сам срещу Марк Флекен. Левелинг чукна технично покрай стража за 1:0.

Второто попадение дойде от дузпа – Максимилиан Мителщет реализира от бялата точка. Нарушението за наказателния удар бе извършено от Жануел Белосиан. Мителщет прати Флекен в грешния ъгъл и отбеляза безпроблемно.

Минутите преди почивката донесоха много беди за Байер. Първо Левелинг вкара за 3:0 с отмерен изстрел с левия крак, попаднал в левия долен ъгъл на Флекен. Малко след това и Дениз Ундав се разписа. Нападателят получи топката в коридор, остана стабилен при натиска на защитник и намери мрежата за 4:0.

След почивката Байер показа малко по-добро лице и успя да върне едно попадение, но не и да отмие срама, който си лепна в първите 45 минути. Алехандро Грималдо вкара от дузпа в 66-ата минута, просто фиксирайки крайното 1:4.

Двата отбора вече са съседи в класирането с равен брой точки – 29. Байер е четвърти, Щутгарт пети.