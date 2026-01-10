Сирия започна прехвърляне на кюрдски бойци от Алепо след тежки сблъсъци

Сирийските власти започнаха прехвърлянето на кюрдски бойци от Алепо към райони под техен контрол в североизточната част на страната, след няколко дни на тежки сблъсъци, предаде АФП. Насилието избухна след провал на опитите за интегриране на кюрдската автономна администрация и нейните въоръжени формирования в новото сирийско правителство.

По данни на двете страни най-малалко 21 цивилни са загинали от началото на боевете, а губернаторът на Алепо обяви, че около 155 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Вечерта на 10 януари държавните медии информираха, че кюрдски бойци, заявили готовност да се предадат, са транспортирани с автобуси до град Табака в кюрдския североизток. Най-малко пет автобуса с бойци са напуснали квартал „Шейх Максуд“ под охраната на сирийските сили за сигурност.

Сирийската армия обяви прекратяване на военните операции в квартала, след като последните кюрдски бойци бяха евакуирани от района около болницата „Ал-Рази“. Успоредно с това цивилни семейства напускаха района под охрана, като част от мъжете бяха отделени и откарани в неизвестна посока.

Развитието на ситуацията съвпадна със среща между американския пратеник Том Барак и сирийския президент Ахмед ал-Шараа, след която беше отправен призив за възобновяване на диалога с кюрдите в рамките на интеграционното споразумение, подписано миналата година.

Сблъсъците в Алепо, сред най-сериозните от идването на власт на новите ислямистки управляващи, подчертават трудностите пред страната в опита ѝ да постигне стабилност след свалянето на Башар Асад през декември 2024 г. Двете страни се обвиняват взаимно за началото на насилието, докато анализатори предупреждават, че подновеното напрежение поставя под въпрос способността на властите да обединят раздираната от години война Сирия.