      събота, 10.01.26
          Солиден Радослав Янков фининшира четвърти в Швейцария

          По-рано през деня Тервел Замфиров стана осми в квалификацията, а на 1/8-финалите се справи с австриеца Бенямин Карл

          Снимка: БГНЕС
          Радослав Янков записа четвърто място в днешния паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд. Състезанието се проведе в Скуол, Швейцария.

          Чепеларецът даде най-добро време в квалификацията, като след това отстрани последователно Санхо Лий на 1/8-финалите и сънародника си Тервел Замфиров в последните осем, преди да бъде спрян на крачка от финала от италианеца Роланд Фишналер. Впоследствие Радо загуби малкия финал от Тим Мастнак от Словения с осем стотни разлика, а Фишналер грабна победата след изцяло италиански дуел с Мирко Феличети.

          Иначе, по-рано Тервел Замфиров стана осми в квалификацията, а на 1/8-финалите се справи с австриеца Бенямин Карл.

          При дамите сестрата на Тервел – Малена Замфирова, отпадна в осминафиналите, след като преодоля квалификацията със седми резултат, от Мелани Хохрайтер от Германия.

          На 13 януари има паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия, преди двата паралелни гигантски слалома в Банско следващия уикенд.

          Спорт

          Гьозтепе обърна ЦСКА 1948 в Измир и загря за рестарта на Суперлигата

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА 1948 загуби първата си проверка на турска земя, където се изправи срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов. "Червените" поведоха в резултата още в 13-ата минута,...
          Футбол

          Носителят на купата е сразен – Макълсфийлд шокира Кристъл Палас

          Николай Минчев -
          Кристъл Палас няма да запомни с нищо хубаво 10 януари, 2026 година, след като беше шокиран и изхвърлен от турнира за Купата на Футболната...
          Тенис

          Специалният мач в Южна Корея отиде в полза на Карлос Алкарас

          Николай Минчев -
          Карлос Алкарас надви Яник Синер със 7-5, 7-6 (6) за близо час и 50 минути игра в демонстративно шоу в Инчеон, Южна Корея. Световният номер...

