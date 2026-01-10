Солиден Радослав Янков фининшира четвърти в Швейцария

Радослав Янков записа четвърто място в днешния паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд. Състезанието се проведе в Скуол, Швейцария.

- Реклама -

Чепеларецът даде най-добро време в квалификацията, като след това отстрани последователно Санхо Лий на 1/8-финалите и сънародника си Тервел Замфиров в последните осем, преди да бъде спрян на крачка от финала от италианеца Роланд Фишналер. Впоследствие Радо загуби малкия финал от Тим Мастнак от Словения с осем стотни разлика, а Фишналер грабна победата след изцяло италиански дуел с Мирко Феличети.

Иначе, по-рано Тервел Замфиров стана осми в квалификацията, а на 1/8-финалите се справи с австриеца Бенямин Карл.

При дамите сестрата на Тервел – Малена Замфирова, отпадна в осминафиналите, след като преодоля квалификацията със седми резултат, от Мелани Хохрайтер от Германия.

На 13 януари има паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия, преди двата паралелни гигантски слалома в Банско следващия уикенд.