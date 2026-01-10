НА ЖИВО
          Специалният мач в Южна Корея отиде в полза на Карлос Алкарас

          След срещата испанецът и Яник Синер ще приберат по близо 2 милиона евро

          Снимка: БГНЕС
          Карлос Алкарас надви Яник Синер със 7-5, 7-6 (6) за близо час и 50 минути игра в демонстративно шоу в Инчеон, Южна Корея.

          Световният номер 1 се реваншира за поражението си от италианеца на финала в демонстративния турнир в Рияд, Саудитска Арабия в края на миналата година.

          Днес Синер пропусна два шанса за пробив, преди да бъде пробит на свой ред в 12-ия гейм на първата част. Втората беше решена в тайбрек, който предложи и драма. Италианецът имаше сетбол при 6-5, но следващите три точки отидоха на сметката на Алкарас, а с това и победата.

          Двамата ще приберат солидни чекове от шоуто на корейска земя – по 1 970 000 евро, или иначе казано, повече отколкото при титла на Аустрелиън Оупън, който започва на 18 януари.

          Синер е действащ шампион в Мелбърн, а Алкарас преследва първа титла от надпреварата.

