НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Станишев предупреждава БСП: „Ножът е опрял до кокала“

          3
          141
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството на партията и нейното състояние след протестите и оставката на кабинета „Желязков“. Tой заяви, че кризата в БСП е дълбока и партията е изправена пред реалната опасност да остане извън парламента.

          - Реклама -

          Станишев подчерта, че проблемът не е персонален, а системен:

          „Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия.“

          По думите му вътрешнопартийните борби за постове не дават енергия на партията и отблъскват обществото. Той определи последния конгрес като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.

          Бившият лидер предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако БСП не се промени радикално.

          „Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта Станишев и изключи възможността самият той да се кандидатира за председател.

          По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална, съдържателна промяна, а не формална.

          Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството на партията и нейното състояние след протестите и оставката на кабинета „Желязков“. Tой заяви, че кризата в БСП е дълбока и партията е изправена пред реалната опасност да остане извън парламента.

          - Реклама -

          Станишев подчерта, че проблемът не е персонален, а системен:

          „Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия.“

          По думите му вътрешнопартийните борби за постове не дават енергия на партията и отблъскват обществото. Той определи последния конгрес като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.

          Бившият лидер предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако БСП не се промени радикално.

          „Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта Станишев и изключи възможността самият той да се кандидатира за председател.

          По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална, съдържателна промяна, а не формална.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Да, България“ се обединява с ДСБ и ПП за предсрочните избори

          Пламена Ганева -
          Политическа партия „Да, България“ ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Решението беше...
          Общество

          Банки и каси на БНБ с извънредно работно време заради еврото

          Пламена Ганева -
          Заради въвеждането на еврото и очаквания голям наплив от клиенти, редица банкови клонове и каси на Българската народна банка ще работят извънредно във всички...
          Политика

          Гуцанов настоява за конгрес на БСП

          Пламена Ганева -
          Най-разумното решение в настоящата ситуация е свикването на конгрес на БСП. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Негодник е много нежно и меко определение,освен ако нямаме предвид математическото понятие-„на квадрат“.

          2. Този негодник е солидарно отговорен за ситуацията в БСП и българската държава и трябва заедно с всичката ръководна плява в БСП да бъде изключен и натирен от партията и проблемите и во веки веков, защото те групово нямат нищо общо с идеите на социализма, тяхната идея е „обогатявайте се поединично“. Амин!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions