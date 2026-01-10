Станишев предупреждава БСП: „Ножът е опрял до кокала“

Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството на партията и нейното състояние след протестите и оставката на кабинета „Желязков“. Tой заяви, че кризата в БСП е дълбока и партията е изправена пред реалната опасност да остане извън парламента.
Станишев подчерта, че проблемът не е персонален, а системен:
По думите му вътрешнопартийните борби за постове не дават енергия на партията и отблъскват обществото. Той определи последния конгрес като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.
Бившият лидер предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако БСП не се промени радикално.
По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална, съдържателна промяна, а не формална.
Негодник е много нежно и меко определение,освен ако нямаме предвид математическото понятие-„на квадрат“.
Съгласен, но с добавка на „предател“.
Този негодник е солидарно отговорен за ситуацията в БСП и българската държава и трябва заедно с всичката ръководна плява в БСП да бъде изключен и натирен от партията и проблемите и во веки веков, защото те групово нямат нищо общо с идеите на социализма, тяхната идея е „обогатявайте се поединично“. Амин!