Станишев предупреждава БСП: „Ножът е опрял до кокала“

Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството на партията и нейното състояние след протестите и оставката на кабинета „Желязков“. Tой заяви, че кризата в БСП е дълбока и партията е изправена пред реалната опасност да остане извън парламента.

- Реклама -

Станишев подчерта, че проблемът не е персонален, а системен:

„Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия.“

По думите му вътрешнопартийните борби за постове не дават енергия на партията и отблъскват обществото. Той определи последния конгрес като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.

Бившият лидер предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако БСП не се промени радикално.

„Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта Станишев и изключи възможността самият той да се кандидатира за председател.

По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална, съдържателна промяна, а не формална.