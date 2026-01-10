НА ЖИВО
          Тотнъм капитулира у дома

          Астън Вила си тръгна с билет за 4-ия кръг на ФА Къп

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Астън Вила продължава напред в турнира за ФА Къп, след като победи Тотнъм с 2:1 като гост в напрегнат сблъсък от третия кръг. „Виланите“ показаха по-добра ефективност пред гола през първото полувреме, което се оказа решаващо за крайния успех. Уилсон Одобер върна надеждите на домакините след почивката, но силите на „шпорите“ не стигнаха за обрат. Двубоят бе белязан и от две принудителни смени на ключови играчи още през първата част.

          Мачът започна равностойно, но с много нарушения, които накъсаха играта. Още в 12-ата минута гостите понесоха удар, след като Бубакар Камара се контузи и бе заменен принудително от Юри Тилеманс.

          Въпреки това, Астън Вила удари първи. Малко преди 24-ата минута, Емилиано Буендия откри резултата. Аржентинецът засече подаване на Дониел Мален и с удар с левия крак прати топката в горния ляв ъгъл за 0:1.

          Проблемите за Тотнъм се увеличиха в 32-ата минута, когато нападателят Ричарлисон също получи травма и отстъпи мястото си на Рандал Коло Муани.

          Шокът за домакините стана пълен в добавеното време на първата част. Морган Роджърс удвои преднината на бирмингамци с мощен шут с левия крак от центъра на наказателното поле, пращайки двата отбора в съблекалните при резултат 0:2.

          Тотнъм излезе преобразен след почивката и бързо се върна в мача. В 56-ата минута Уилсон Одобер намали изоставането на своя тим с хубав удар с десния крак от малък ъгъл – 1:2.

          До края на срещата „шпорите“ натиснаха в търсене на изравняване. Матис Тел бе активен, а резервата Коло Муани на два пъти (в 74-ата и 82-ата минута) опита да се измъкне зад защитата, но бе хванат в засада. В единият случай той вкара топката в мрежата, но попадението не бе зачетено. Астън Вила също имаше своите шансове, като Буендия пробва да реши всичко с далечен удар в 78-ата минута.

          Напрежение в края

          След последния съдийски сигнал двата отбора се хванаха за гушите, но страстите бяха бързо потушени.

