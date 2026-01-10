Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново постави на дневен ред въпроса за поемане на контрол над Гренландия, като открито пренебрегна датския суверенитет над автономната територия. По време на среща в Белия дом с ръководители на петролни компании, търсещи възможности във Венецуела, американският държавен глава заяви твърдото си намерение да действа спрямо арктическия остров.

- Реклама -

„Ще направим нещо с Гренландия, независимо дали им харесва или не“, категоричен бе Тръмп пред присъстващите. На въпрос за стратегията му спрямо острова, той уточни: „Бих искал да сключим сделка – по лесния начин. Но ако не стане по лесния начин, ще го направим по трудния начин“.

Аргументът на Вашингтон за необходимостта от контрол над богатия на природни ресурси остров се базира на националната сигурност. Тръмп изрази опасения относно засилената военна активност на глобалните опоненти в региона. „Няма да позволим Русия или Китай да окупират Гренландия. Това ще направят, ако ние не действаме. Затова ще предприемем нещо по отношение на Гренландия – или по лесния начин, или по по-трудния начин“, подчерта президентът.

Въпреки че и Русия, и Китай са увеличили присъствието си в Арктика през последните години, нито една от двете държави не е предявила териториални претенции към острова. Думите на Тръмп предизвикаха шок сред европейските партньори и в частност в Дания, където САЩ вече поддържат военна база.

Датският министър-председател Мете Фредериксен реагира остро, предупреждавайки, че потенциална инвазия в Гренландия би сложила край на „всичко“, визирайки съществуването на НАТО и установената след Втората световна война система за сигурност. Тръмп обаче омаловажи позицията на Копенхаген, въпреки статута на Дания като дългогодишен съюзник, подкрепил САЩ включително при инвазията в Ирак през 2003 г.

„Аз съм почитател и на Дания, трябва да ви кажа. Те винаги са били много любезни с мен. Но фактът, че преди 500 години там е акостирала лодка, не означава, че те притежават тази земя“, коментира американският президент.

В развитие на ситуацията се очаква държавният секретар Марко Рубио да проведе срещи през следващата седмица с външния министър на Дания и с представители на Гренландия.