Тръмп: САЩ са „готови да помогнат“, докато протестите в Иран са подложени на репресии

Президентът на САЩ
Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „готов да помогне“, на фона на все по-ожесточените репресии срещу протестиращите в Иран, предаде АФП.
„Иран гледа към , написа Тръмп в публикация в социалната мрежа СВОБОДАТА, може би както никога досега. **Съединените щати са готови да помогнат!!!" Truth Social, без да навлиза в подробности за характера на евентуалната подкрепа.
Изявлението му идва
ден след като американският президент предупреди, че Иран е в „големи неприятности“, като отново намекна за възможността да разпореди военни удари срещу Ислямската република.
