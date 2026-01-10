НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп: САЩ са „готови да помогнат“, докато протестите в Иран са подложени на репресии

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „готов да помогне“, на фона на все по-ожесточените репресии срещу протестиращите в Иран, предаде АФП.

          „Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. **Съединените щати са готови да помогнат!!!“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, без да навлиза в подробности за характера на евентуалната подкрепа.

          Изявлението му идва ден след като американският президент предупреди, че Иран е в „големи неприятности“, като отново намекна за възможността да разпореди военни удари срещу Ислямската република.

          - Реклама -

