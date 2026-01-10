НА ЖИВО
          Тръмп защити приходите от венецуелски петрол със извънредна заповед

          Снимка: Jonathan Ernst / Reuters
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа извънредна изпълнителна заповед, с която поставя под защита средства, държани в Съединените щати и получени от продажбата на венецуелски петрол след свалянето на Николас Мадуро, предаде АФП.

          С подписаната заповед Тръмп предприема действия „в подкрепа на външнополитическите цели на САЩ“, се посочва в придружаващия документ. Американският президент нееднократно е давал да се разбере, че достъпът до огромните петролни резерви на Венецуела е сред основните мотиви зад отстраняването на Мадуро.

          Мярката беше обявена след среща във Вашингтон, на която Тръмп призова водещи петролни компании да инвестират във Венецуела. Реакцията на индустрията обаче остана предпазлива, като главният изпълнителен директор на ExxonMobil определи страната като „неподходяща за инвестиции“ без мащабни реформи. ExxonMobil и ConocoPhillips напуснаха Венецуела още през 2007 г., след като отказаха да отстъпят мажоритарен контрол на държавата по време на управлението на Уго Чавес, и оттогава водят дела за милиарди долари обезщетения. В момента единствената американска компания с лиценз за дейност в страната остава Chevron.

          С изпълнителната заповед се обявява извънредно положение с цел „защита на приходите от венецуелски петрол, държани в сметки на Министерството на финансите на САЩ, от запор или съдебни процедури“. На практика средствата се поставят под специален режим, за да бъдат предпазени от претенции на съдилища или кредитори. Белият дом подчерта, че мярката е необходима от гледна точка на националната сигурност и външната политика.

          „Президентът Тръмп предотвратява изземването на венецуелски петролни приходи, което би могло да подкопае ключовите усилия на САЩ за икономическа и политическа стабилност във Венецуела“, се казва в документа.

          Венецуела, която е под американски санкции от 2019 г., разполага с около една пета от доказаните световни петролни запаси и в миналото беше основен доставчик на суров петрол за САЩ. През 2024 г. обаче страната е произвеждала едва около 1% от световния добив заради години на недофинансиране, санкции и ембарго, сочат данни на ОПЕК.

          Тръмп разглежда венецуелските петролни резерви като потенциален коз в усилията си за допълнително понижаване на цените на горивата в САЩ. Заповедта беше издадена седмица след нощната операция в Каракас, при която американски сили задържаха Мадуро, а десетки венецуелски и кубински служители по сигурността загинаха.

          - Реклама -

