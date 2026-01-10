НА ЖИВО
          Украински дронове подпалиха нефтена база в Русия

          Снимка: Телеграм
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Украински дронове са атакували руска територия през нощта срещу събота, предизвиквайки пожар в нефтена база във Волгоградска област. Информацията беше потвърдена от губернатора на региона Андрей Бочаров.

          По думите му, след падането на безпилотен летателен апарат е избухнал пожар в нефтобаза в Октябрски район. „На мястото на инцидента работят всички съответни служби", написа Бочаров в социалните мрежи.

          Паралелно с това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свален дрон, насочен към столицата. По негови данни аварийните екипи са реагирали незабавно и работят на място.

          От руското Министерство на отбраната обявиха, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са унищожили общо 59 дрона, като три от тях са били свалени над Московска област.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп с ултиматум за Гренландия: Ще поемем контрола по лесния или по трудния начин

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново постави на дневен ред въпроса за поемане на контрол над Гренландия, като открито пренебрегна датския суверенитет над...
          Икономика

          Напрежение на границата: Гръцки фермери подновиха блокадата на „Кулата – Промахон"

          Екип Евроком -
          Гръцките земеделски производители подновиха блокадата на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата - Промахон", спирайки преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура", като...
          Война

          Тръмп и Зеленски ще финализират пакт за 800 млрд. долара в Давос

          Владимир Висоцки -
          Украйна и Съединените щати са на крачка от подписването на мащабно споразумение за „просперитет", целящо възстановяването на страната след конфликта. Очаква се Володимир Зеленски...

