Украински дронове подпалиха нефтена база в Русия

Украински дронове са атакували руска територия през нощта срещу събота, предизвиквайки пожар в нефтена база във Волгоградска област. Информацията беше потвърдена от губернатора на региона Андрей Бочаров.

По думите му, след падането на безпилотен летателен апарат е избухнал пожар в нефтобаза в Октябрски район. „На мястото на инцидента работят всички съответни служби“, написа Бочаров в социалните мрежи.

Паралелно с това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свален дрон, насочен към столицата. По негови данни аварийните екипи са реагирали незабавно и работят на място.

От руското Министерство на отбраната обявиха, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са унищожили общо 59 дрона, като три от тях са били свалени над Московска област.