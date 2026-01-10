НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Ватиканът търсил изход за Мадуро с убежище в Русия

          0
          41
          Снимка: Federico Parra / AFP / Getty Images
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Ватиканът е настоявал пред Съединените щати да не прибързват с действия срещу Венецуела и да позволят на президента Николас Мадуро възможност да напусне страната, за да се избегнат дестабилизация и кръвопролития. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          Според информацията държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин е провел разговори с американския посланик във Ватикана Брайън Бърч в края на декември, като е търсил яснота за намеренията на Вашингтон спрямо Венецуела и евентуален сценарий за смяна на властта.

          Изданието отбелязва, че Паролин в продължение на дни е правил опити да се свърже с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в стремеж да предотврати ескалация на напрежението. В рамките на тези контакти кардиналът е призовал администрацията на президента Доналд Тръмп да прояви търпение и да покани Мадуро да напусне страната доброволно. По думите му венецуелският лидер би могъл да получи убежище в Русия.

          От пресслужбата на Светия престол коментираха, че разкриването на части от поверителни разговори е „разочароващо“ и не отразява точно съдържанието на обсъжданията, проведени по време на коледния период.

          Според The Washington Post САЩ паралелно са обсъждали чрез посредници и възможността Мадуро да напусне Венецуела и да замине за Турция.

          Ватиканът е настоявал пред Съединените щати да не прибързват с действия срещу Венецуела и да позволят на президента Николас Мадуро възможност да напусне страната, за да се избегнат дестабилизация и кръвопролития. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          Според информацията държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин е провел разговори с американския посланик във Ватикана Брайън Бърч в края на декември, като е търсил яснота за намеренията на Вашингтон спрямо Венецуела и евентуален сценарий за смяна на властта.

          Изданието отбелязва, че Паролин в продължение на дни е правил опити да се свърже с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в стремеж да предотврати ескалация на напрежението. В рамките на тези контакти кардиналът е призовал администрацията на президента Доналд Тръмп да прояви търпение и да покани Мадуро да напусне страната доброволно. По думите му венецуелският лидер би могъл да получи убежище в Русия.

          От пресслужбата на Светия престол коментираха, че разкриването на части от поверителни разговори е „разочароващо“ и не отразява точно съдържанието на обсъжданията, проведени по време на коледния период.

          Според The Washington Post САЩ паралелно са обсъждали чрез посредници и възможността Мадуро да напусне Венецуела и да замине за Турция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп с ултиматум за Гренландия: Ще поемем контрола по лесния или по трудния начин

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново постави на дневен ред въпроса за поемане на контрол над Гренландия, като открито пренебрегна датския суверенитет над...
          Война

          Тръмп и Зеленски ще финализират пакт за 800 млрд. долара в Давос

          Владимир Висоцки -
          Украйна и Съединените щати са на крачка от подписването на мащабно споразумение за „просперитет“, целящо възстановяването на страната след конфликта. Очаква се Володимир Зеленски...
          Общество

          Улици в София остават на тъмно месеци след ремонти: Сигнали от „Люлин“ и други квартали

          Екип Евроком -
          Граждани продължават да алармират за проблеми с градската среда в София чрез платформата HelpBook.info. Основен акцент в последните оплаквания е липсата на улично осветление...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions