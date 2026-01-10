Ватиканът търсил изход за Мадуро с убежище в Русия

Ватиканът е настоявал пред Съединените щати да не прибързват с действия срещу Венецуела и да позволят на президента Николас Мадуро възможност да напусне страната, за да се избегнат дестабилизация и кръвопролития. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Според информацията държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин е провел разговори с американския посланик във Ватикана Брайън Бърч в края на декември, като е търсил яснота за намеренията на Вашингтон спрямо Венецуела и евентуален сценарий за смяна на властта.

Изданието отбелязва, че Паролин в продължение на дни е правил опити да се свърже с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в стремеж да предотврати ескалация на напрежението. В рамките на тези контакти кардиналът е призовал администрацията на президента Доналд Тръмп да прояви търпение и да покани Мадуро да напусне страната доброволно. По думите му венецуелският лидер би могъл да получи убежище в Русия.

От пресслужбата на Светия престол коментираха, че разкриването на части от поверителни разговори е „разочароващо“ и не отразява точно съдържанието на обсъжданията, проведени по време на коледния период.

Според The Washington Post САЩ паралелно са обсъждали чрез посредници и възможността Мадуро да напусне Венецуела и да замине за Турция.