Затвориха АМ „Марица“ край Хасково заради преобърнат полски тир

Автомагистрала „Марица“ е временно затворена за движение след пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил с полска регистрация.

Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа днес при 33-и километър край Хасково, в посока Пловдив.

Вследствие на инцидента трафикът в участъка е напълно преустановен и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.

По информация на Пътна полиция водачът не е пострадал, а пробите за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

До вдигането и претоварването на камиона автомагистралата в този участък остава затворена за движение.