      събота, 10.01.26
          Затвориха АМ „Марица“ край Хасково заради преобърнат полски тир

          Снимка: БГНЕС
          Автомагистрала „Марица“ е временно затворена за движение след пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил с полска регистрация.

          Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа днес при 33-и километър край Хасково, в посока Пловдив.

          Вследствие на инцидента трафикът в участъка е напълно преустановен и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.

          По информация на Пътна полиция водачът не е пострадал, а пробите за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

          До вдигането и претоварването на камиона автомагистралата в този участък остава затворена за движение.

