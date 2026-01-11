Борислав Сарафов автоматично губи качеството си на изпълняващ функциите на главен прокурор, тъй като законовият срок за заемане на този пост е изтекъл. Тази позиция изрази Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд (АКФ) пред БНР, коментирайки правния вакуум в държавното обвинение.

Според анализа на Янкулов, държавата се намира в ситуация без легитимен ръководител на прокуратурата. Това се дължи на промените в Закона за съдебната власт, които въведоха ограничение от шест месеца за временно изпълняващите функциите. Този период, започнал да тече от месец юли, вече е приключил.

Ключовият въпрос в момента е в полето на Конституционния съд (КС), който трябва да се произнесе относно въпросната разпоредба. „Противоконституционно е да имаме временен мандат, който може да продължи и 10 години, при положение, че мандатът на главния прокурор е 7 години. Въпросът е дали конкретната разпоредба трябва да се приложи спрямо Сарафов или не трябва да се приложи“, поясни правният експерт.

Янкулов подчерта липсата на институционална яснота и воля някой да констатира дали Сарафов трябва да напусне поста си. Той определи ситуацията като дълбока криза, породена от правни тълкувания и абсурдни ситуации, в които правото не успява да регулира институционалния ред.

„Не знаем кои са съдиите от Конституционния съд, които са взели решението за становището на Сарафов да не бъде взето предвид при разглеждане на въпросното конституционно дело“, допълни той, визирайки неяснотите около процедурите в КС.

Експертът от АКФ засегна и темата за правомощията на законодателната власт, като изтъкна, че Обикновено Народно събрание не би трябвало да навлиза в конституционно установените правомощия на главния прокурор – това е прерогатив на Велико Народно събрание. Липсата на легитимен главен прокурор обаче блокира законосъобразното функциониране на прокуратурата, тъй като липсва „крайният върховен гарант за прилагането на закона“.

„Това за нашата правна действителност и в продължение на 6 месеца да има прокуратура, която не се управлява съобразно закона, е нещо като много дълбока криза на правовата държава“, коментира Янкулов.

Според него както Върховният съд, така и Конституционният съд дават знаци с „недомлъвки“, че Сарафов не може да продължава да изпълнява функциите, но въпреки това той остава на поста. Янкулов предложи прагматичен изход от кризата – Прокурорската колегия, която е определила Сарафов, да избере нов временно изпълняващ длъжността за следващите шест месеца.

„Няма разумно и логично обяснение защо Сарафов е толкова важен за прокуратурата, та не може някой друг за 6 месеца да поеме временното управление на институцията. Това е въпросът, който няма логичен отговор“, заключи Андрей Янкулов.