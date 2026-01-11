Алберт Попов бе на косъм да се класира сред първите 10 в Аделбоден

Алберт Попов се представи отлично и завърши 11-и в слалома за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Аделбоден (Швейцария). Българинът даде общо време от 1:52.41 минути и остана на 57 стотни от Топ 10.

Българинът даде 12-о време в първия манш и 13-о във втория. За Попов това е второто най-добро класиране през сезона след деветата позиция в Гургл в края на ноември.

Победител стана французинът Пако Раса, който бе четвърти след първия манш, Той финишира с общо време от 1:51.22 минути и изпревари норвежците Атле Лий МакГрат и Хенрик Кристоферсен съответно с 0.18 и 0.20 секунди.

В топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса.

В класирането в дисциплината слалом Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини е идната неделя във Венген.