Сърбия се намира в пълна изолация от Европейския съюз, а управлението на Александър Вучич все по-отчетливо следва орбитата на Русия и Китай, изоставяйки демократичните принципи. Тази остра позиция изрази заместник-председателят на Лигата на социалдемократите на Войводина и адвокат Александър Оленик в интервю за босненското издание „Вйести“, цитирано от БГНЕС.

Оленик направи мрачен паралел с миналото, припомняйки ролята на настоящия президент като министър на информацията в кабинета на Слободан Милошевич. По думите му, тогава Вучич лично е преследвал журналиста Славко Чурувия, убит през 1999 г., и е налагал драконовски мерки срещу медиите му. Адвокатът подчертава, че пълната истина за ролята на Вучич в трагедията с Чурувия ще излезе наяве едва след смяната на властта. „Докато Вучич е на власт, имаме това, което имаме: никой не е отговорен за убийството на собственика на „Дневни телеграф“ и седмичника „Европлянин“ Славко Чурувия“, категоричен е Оленик.

Според юриста, ситуацията със свободата на словото в Сърбия днес е огледална на мрачните времена от края на 90-те. Той посочва, че държавният апарат, чрез „Телеком Сърбия“, прави опити за овладяване на последните критични гласове – телевизиите N1 и „Нова С“.

„Само ако и когато го направи официално, ще се създадат условията да свика извънредни парламентарни избори. Докато има някакъв свободен вот, няма да има извънредни избори“, прогнозира политикът.

На въпрос какво се опитва да прикрие управляващият режим, Оленик отговаря лаконично: „Всичко!“. Той обвинява Вучич, че е превърнал пропагандата и репресиите в основен инструмент за управление през последните 13 години, като през последната година действията срещу опонентите са ескалирали до „открит държавен тероризъм“.

Оленик припомня показния арест на Мирослав Мишкович през 2012 г., който по-късно е оправдан, като пример за фалшивата борба с корупцията. „Падането на козирката на ЖП гарата в Нови Сад миналата година беше трагично доказателство за огромна корупция“, допълва той, визирайки трагедията, станала символ на управленски провал.

Според Оленик „европейският път на Сърбия е поредната голяма лъжа“. Той твърди, че Вучич е останал верен на радикалните си корени и е унищожил надеждата за ЕС, насочвайки страната към Пекин и Москва. Спадът в общественото доверие към президента, което според проучванията е около 30%, го принуждава да засилва антизападната реторика.

Оленик обръща внимание на рязката промяна в отношението към САЩ и Доналд Тръмп. „В деня след интервенцията на САЩ във Венецуела президентът Вучич свика Съвета за национална сигурност. Защо? Как се превърна „Трамп сърбине“ в „Трамп фашист“?“, пита риторично той.

Адвокатът смята, че поведението на сръбския президент е ирационално и продиктувано от страх, сравнявайки го с венецуелския лидер Николас Мадуро.

„Защото управлява като Николас Мадуро: краде избори, корумпиран е, задушава свободните медии, прилага държавен терор“, заявява Оленик и допълва, че Вучич въвлича Сърбия в конфликт с Америка, за да спаси политическото си бъдеще.

По отношение на регионалната политика, Оленик отбелязва промяна в поведението на лидера на Република Сръбска Милорад Додик. Според него Додик е сключил сделка с администрацията на Тръмп, за да избегне санкции, което е лишило Вучич от основен лост за влияние и търговия със Запада. „Додик направи това, което Вучич планираше: зад гърба си сключи споразумение с американците и взе ключовия коз от ръцете на Вучич“, анализира ситуацията заместник-председателят на Лигата на социалдемократите на Войводина.

В заключение Оленик предупреждава, че макар подкрепата за режима да намалява, Вучич все още контролира администрацията и силовите структури, което прави ситуацията в страната изключително напрегната.