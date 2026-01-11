Арсенал с победа над Портсмут за Купата на Англия

Арсенал се класира за четвъртия кръг на турнира за Купата на Англия след победа с 4:1 като гост на Портсмут. Срещата се игра на стадион „Фратън Парк“.

Домакините поведоха още в третата минута. Колби Бишъп довкара топката във вратата на Кепа Арисабалага, след като вратарят на Арсенал не успя да улови удар на негов съотборник.

Арсенал изравни в осмата минута след автогол на Андре Доцели. В 25-ата минута лондончани стигнаха до пълен обрат с попадение на Габриел Мартинели.

Две минути преди почивката бразилецът спечели дузпа за Арсенал. Зад топката застана Нони Мадуеке, който изпрати удара си в аут.

В 51-вата минута Мартинели се разписа за втори път и направи резултата 3:1. Крайното 4:1 бе оформено в 72-рата минута, когато бразилецът засече центриране от корнер на Мадуеке и реализира третия си гол в мача.

Жребият за четвъртия кръг на турнира ще се проведе в понеделник.