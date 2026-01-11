Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви категоричното намерение на формацията да върне проучвателния мандат незабавно след връчването му. Политическата сила настоява за провеждане на предсрочни парламентарни избори в най-кратки срокове.
Коментарът на Василев идва в контекста на политическата обстановка след оставката на кабинета с министър-председател Росен Желязков.
„Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването“, потвърди Василев.
Той направи и конкретен разчет за възможната дата на вота, като се позова на календара на почивните дни и ученическите ваканции. Според неговите изчисления месец април не е подходящ за организиране на изборния процес.
„Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец“, аргументира се Асен Василев.
