      неделя, 11.01.26
          Асен Василев: Връщаме мандата веднага, изборите трябва да са на 29 март

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви категоричното намерение на формацията да върне проучвателния мандат незабавно след връчването му. Политическата сила настоява за провеждане на предсрочни парламентарни избори в най-кратки срокове.

          Коментарът на Василев идва в контекста на политическата обстановка след оставката на кабинета с министър-председател Росен Желязков.

          „Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването“, потвърди Василев.

          Той направи и конкретен разчет за възможната дата на вота, като се позова на календара на почивните дни и ученическите ваканции. Според неговите изчисления месец април не е подходящ за организиране на изборния процес.

          „Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец“, аргументира се Асен Василев.

          Икономика

          Владимир Иванов: Преходът към еврото върви гладко, 46% от левовете вече са в БНБ

          Георги Петров -
          Апокалиптичните прогнози, че въвеждането на еврото в България ще претърпи крах, не се реализираха, а процесът стартира изключително успешно. Това заяви Владимир Иванов, председател...
          Политика

          Напрежение в БСП: Защитници на Зафиров предупреждават за опасност от вътрешни борби

          Георги Петров -
          Националният съвет на БСП взе решение за провеждане на партиен конгрес през февруари с цел избор на нов лидер, но позициите в защита на...
          Война

          Техеран предупреди Тръмп: Израел и базите на САЩ са „легитимни цели“ при атака

          Георги Петров -
          Председателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф отправи категорично предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на ескалиращото напрежение в региона. По...

