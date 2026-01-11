НА ЖИВО
      неделя, 11.01.26
          Спорт

          Автогол спря мъките на Лацио

          Лацио е осми в класирането с 28 точки, докато Верона е предпоследен с 13 точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лацио спря негативната серия, в която се намираше, след като се наложи трудно с 1:0 при гостуването на Верона от 20-ия кръг на Серия А.

          Лацио създаде първата опасност в мача в 4-ата минута. Густав Исаксен демонстрира страхотните си индивидуални качества, проби и стреля, но ударът му бе блокиран. Топката се озова на главата на Тижани Нослин, но той отблизо пропиля страхотна възможност, за да поведе в резултата.

          Иван Проведел се наложи да се намесва в 41-ата минута и да спасява удара на Домагой Брадарич.

          Футболистите на Лацио имаха претенции за дузпа в 60-ата минута за нарушение срещу Матео Канчелиери, но съдията подмина ситуацията, а ВАР също не се намеси.

          Лоренцо Монтипо направи страхотно спасяване в 72-ата минута, спасявайки удара от фал на Адам Марушич.

          Верона направи огромен пропуск в 77-ата минута. Амир Сар подаде към Антоан Бернед, който стреля, но ударът му не успя да порази вратата на Проведел и излезе в аут.

          Автогол на Виктор Нелсон в 79-ата минута донесе успеха на “римските орли”.

          Футболистите на Верона на свой ред имаха претенции за дузпа в 88-ата минута за нарушение срещу Николас Валентини, но реферите подминаха ситуацията.

          Лацио е осми в класирането с 28 точки, докато Верона е предпоследен с 13 точки.

