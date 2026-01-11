Барселона пак триумфира със Суперкупата

Барселона е супершампионът на Испания, след като спечели с 3:2 срещу Реал Мадрид първото за 2026 година Ел Класико на стадион „Крал Абдула“ в Джеда, Саудитска Арабия.

Реап Мадрид направи първия много голям пропуск в мача в 14-ата минута. Алваро Карерас пусна към Родриго, който остави топката за Винисиус, а той скъса на спринт Пау Кубарси. Винисиус излезе сам срещу Жоан Гарсия и стреля, но вратарят на Барселона спаси.

Рафиня отправи тежък удар в 27-ата минута, а Тибо Куртоа внимаваше и успя да боксира топката.

Защитата на Барселона отново се пропука през центъра. В 32-ата минута Гонсало Гарсия изпревари защитниците на каталунците и изскочи сам срещу Жоан Гарсия, но ударът му бе отразен от вратаря на „блаугранас“.

Минута по-късно Педри проби по левия фланг, а след това много добре подаде към Фермин Лопес, който обаче стреля изключително неточно в аут.

Барселона направи много голям пропуск в 35-ата минута. Ламин Ямал пусна отличен извеждащ пас към Рафиня, който изскочи зад гърба на Орелиен Чуамени, но ударът му беше разочароващо слаб като изпълнение и прати топката встрани от левия страничен стълб на вратата на Тибо Куртоа.

Барселона поведе с 1:0 в 36-ата минута. Фермин Лопес отне топката в средата на терена и подаде към Рафиня. Бразилецът напредна, а след това от границата на наказателното поле на Реал Мадрид стреля между краката на Орелиен Чуамени и вкара топката в долния ляв ъгъл на вратата на Тибо Куртоа.

Пет минути по-късно Фермин Лопес получи много добър пас в наказателното поле на Реал Мадрид и стреля, но Тибо Куртоа се намеси и изби в корнер.

Няколко секунди по-късно Педри подаде към Ламин Ямал, който финтира Родриго в наказателното поле на Реал и стреля, но Куртоа отново внимаваше и изби в корнер.

Реал Мадрид успя да изравни резултата във втората минута на добавеното време на първата част. Винисиус надигра по левия фланг Жул Кунде по категоричен начин. Бразилецът влезе в наказателното поле на Барселона. Пау Кубарси също не успя да се противопостави на Винисиус, който този път не пропусна да вкара отблизо топката във врата на Жоан Гарсия.

Барселона поведе с 2:1 в четвъртата минута на добавеното време на първата част. Педри пусна перфектен извеждащ пас към Роберт Левандовски, който беше изпуснат от защитата на „кралете“. Полякът прехвърли технично Тибо Куртоа, топката след това срещна левия страничен стълб на вратата на Реал и влезе в мрежата.

Реал Мадрид успя за втори път да изравни резултата в шестата минута на добавеното време на първата част. След центриране от корнер в наказателното поле на Барселона, Дийн Хаусен стреля с глава, Рафиня успя да отбие топката, която срещна гредата. След това топката се озова в краката на Гонсало Гарсия, който с чудесна парабола я прати над Френки де Йонг и във вратата на Барселона.

Винисиус проби по левия фланг в 50-ата минута, а след това навлезе навътре и стреля, но Жоан Гарсия успя да спаси. След това отбитата топка попадна във Винисиус, който отново стреля, но неточно в аут.

Винисиус направи нов пробив в 56-ата минута. Бразилецът получи топката и беше в положение на засада, но това не беше забелязано от съдиите. Винисиус след това стреля, но Жоан Гарсия успя да докосне топката и да я избие в корнер.

В 57-ата минута се стигна до сериозно меле на терена, след като Раул Асенсио извърши много грубо нарушение срещу Педри. Защитникът изрита съвсем умишлено играча на Барселона, а съдията Мунуера Монтеро показа жълт картон на Асенсио. След това се стигна до по-сериозно напрежение, в което Валверде бутна Рафиня, който падна на земята, а Ерик Гарсия потърси сметка на уругвайския футболист. В крайна сметка Валверде и Ерик Гарсия получиха жълти картони.

Реал Мадрид организира много добра атака по лявото крило в 62-ата минута. Винисиус и Родриго комбинираха помежду си, а последният отправи опасен удар, но Жоан Гарсия плонжира и спаси.

Федерико Валверде получи контузия и бе сменен в 68-ата минута от Арда Гюлер.

Ламин Ямал направи много сериозен пропуск в 71-ата минута. Жул Кунде подаде към Ямал в наказателното поле, който от упор стреля, но право в Куртоа, който направи впечатляващо спасяване.

Барселона поведе за трети път във финала за Суперкупата в 73-ата минута. Дани Олмо пусна към Феран Торес, който остави топката за Рафиня, а той загуби равновесие, но стреля от границата на наказателното поле на Реал, топката рикошира в Раул Асенсио и промени много своята треактория, като по този начин излъга вратаря Тибо Куртоа и влетя във вратата му.

Барселона остана с човек по-малко в 90-ата минута, след като Френки де Йонг бе изгонен с директен червен картон от съдията Хосе Луис Мунуера Монтеро. Де Йонг влезе с бутоните напред в крака на Мбапе и реферът прецени, че ще изгони нидерландския футболист с директен червен картон.

Маркъс Рашфорд направи огромен пропуск в петата минута на добавеното време на мача.