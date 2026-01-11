Байерн вкара 8 в първия си официален мач

Байерн (Мюнхен) започна по безпощаден начин новата 2026 година.

В първия си официален мач за календарната година, баварците разбиха Волфсбург с 8:1 у дома.

Това бе първи двубой след триседмичната пауза в Бундеслигата, а Байерн ясно показа, че няма никакво намерение да намалява оборотите.

Успехът бе най-убедителният от първия кръг насам, когато РБ Лайпциг бе разгромен с 6:0, а също така бе първият случай, в който Байерн вкарва осем гола в Бундеслигата от март 2024-а, когато Майнц бе разбит с 8:1.

Разгромът само затвърди бруталната доминация на Байерн в Бундеслигата, като след 16 кръга авансът на върха в класирането е вече 11 точки.

За тези 16 кръга Байерн сбърка само на два пъти, правейки две равенства, а във всеки останал мач успяваше да победи, като головата разлика има безпощадното изражение от 63:12.

За 16 кръга баварците са вкарали 63 гола, или по 3,93 средно на мач, а вторият най-резултатен тим в първенството е Байер (Леверкузен) с цели 29 гола по-малко.

Иронията е, че до почивката въпреки игровото надмощие на Байерн, то интригата в срещата бе факт.

Автогол на Фишер даде аванс на баварците, преди Пейчинович да изравни за Волфсбуг. Луис Диас отново изведе Байерн напред, а 2:1 остана резултатът на почивката.

През втората част обаче станахме свидетели на брутално унижение и шест безответни гола от страна на Байерн.

Майкъл Олисе на два пъти, Хари Кейн, Рафаел Герейро, Леон Горецка и автогол на Йенц оформиха крайното 8:1.