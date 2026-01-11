НА ЖИВО
          Байерн вкара 8 в първия си официален мач

          Баварците се разправиха по безпощаден начин със своя гост Волфсбур

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн (Мюнхен) започна по безпощаден начин новата 2026 година.

          В първия си официален мач за календарната година, баварците разбиха Волфсбург с 8:1 у дома.

          Това бе първи двубой след триседмичната пауза в Бундеслигата, а Байерн ясно показа, че няма никакво намерение да намалява оборотите.

          Успехът бе най-убедителният от първия кръг насам, когато РБ Лайпциг бе разгромен с 6:0, а също така бе първият случай, в който Байерн вкарва осем гола в Бундеслигата от март 2024-а, когато Майнц бе разбит с 8:1.

          Разгромът само затвърди бруталната доминация на Байерн в Бундеслигата, като след 16 кръга авансът на върха в класирането е вече 11 точки.

          За тези 16 кръга Байерн сбърка само на два пъти, правейки две равенства, а във всеки останал мач успяваше да победи, като головата разлика има безпощадното изражение от 63:12.

          За 16 кръга баварците са вкарали 63 гола, или по 3,93 средно на мач, а вторият най-резултатен тим в първенството е Байер (Леверкузен) с цели 29 гола по-малко.

          Иронията е, че до почивката въпреки игровото надмощие на Байерн, то интригата в срещата бе факт.

          Автогол на Фишер даде аванс на баварците, преди Пейчинович да изравни за Волфсбуг. Луис Диас отново изведе Байерн напред, а 2:1 остана резултатът на почивката.

          През втората част обаче станахме свидетели на брутално унижение и шест безответни гола от страна на Байерн.

          Майкъл Олисе на два пъти, Хари Кейн, Рафаел Герейро, Леон Горецка и автогол на Йенц оформиха крайното 8:1.

