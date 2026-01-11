НА ЖИВО
          Дания пред „решаващ момент“ за Гренландия след нови намеци на Тръмп за използване на сила

          Снимка: БГНЕС
          Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ е изправена пред „решаващ момент“ в дипломатическата битка за Гренландия, след като Доналд Тръмп отново намекна за възможността да бъде използвана сила за завземането на арктическата територия, предаде АФП.

          В навечерието на срещи във Вашингтон, които започват от 12 декември и са посветени на глобалната надпревара за ключови суровини, Фредериксен заяви, че „има конфликт около Гренландия“.

          „Това е решаващ момент“,
          подчерта тя в дебат с други датски политически лидери, като отбеляза, че залозите надхвърлят непосредствения въпрос за бъдещето на Гренландия.

          Министър-председателят написа и във Facebook, че Дания е готова да защитава своите ценности, включително в Арктика.

          „Ние сме готови да защитаваме нашите ценности – където и да е необходимо – включително и в Арктика. Ние вярваме в международното право и в правото на народите на самоопределение“,
          заяви Фредериксен.

          Германия и Швеция открито подкрепиха Дания срещу последните претенции на Тръмп към самоуправляващата се датска територия.

          Шведският министър-председател Улф Кристерсон осъди „заплашителната реторика“ на Съединените щати, след като Тръмп повтори, че Вашингтон „ще направи нещо по отношение на Гренландия, независимо дали те го искат или не“.

          „Швеция, скандинавските страни, балтийските държави, както и няколко големи европейски държави, застават заедно с нашите датски приятели“,
          заяви Кристерсон по време на конференция по отбрана в Сален, в която участва и американският генерал, отговарящ за НАТО.

          Изявленията идват на фона на нарастващо напрежение между САЩ и европейските съюзници, като Гренландия се превръща в ключов геополитически и стратегически фокус заради своето разположение, ресурси и значение за сигурността в Арктика.

