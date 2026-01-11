Демонстрации в Лондон, Париж и Истанбул в подкрепа на протестите в Иран

Демонстранти в Лондон, Париж и Истанбул се събраха в подкрепа на протестите в Иран, които бяха посрещнати със смъртоносни репресии от страна на силите за сигурност в страната, съобщи АФП.

В Лондон, демонстрациите започнаха пред иранското посолство, а по-късно се преместиха и пред резиденцията на британския министър-председател. С напредването на деня, броят на протестиращите нарасна до няколко хиляди души.

В Париж повече от 2000 души развяваха иранското знаме от времето преди Ислямската революция през 1979 г., и скандираха „Не на терористичната Ислямска република“. Полицията обаче не позволи на протестиращите да се приближат до иранското посолство. Част от демонстрантите крещяха: „Затворете посолството на моллите – фабриката за тероризъм“.

„В Иран хората излизат по улиците, а ние, иранците извън Иран, сме тук, за да покажем, че сме с тях и че те не са сами“, заяви 20-годишен ирански студент, живеещ в Париж, който се представи с името Аря.

Той допълни, че очаква да чуе какво „ще ни каже да направим“ синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, който живее в САЩ.

Протестите в Иран, започнали заради нарастващите разходи за живот, вече продължават две седмици и прераснаха в движение срещу теократичното управление на страната, установено след революцията от 1979 г. Иранските власти наричат протестиращите „безредници“, подкрепяни от Съединените щати и Израел.

В Истанбул, въпреки дъжда, се събраха демонстранти, които изразиха подкрепа за иранските протестиращи. Полицията отцепи района около иранското консулство и не позволи на тълпата да се приближи до дипломатическата мисия.

Репресиите срещу протестиращите от страна на иранските власти вече са довели до най-малко 192 смъртни случая, според неправителствената организация Iran Human Rights, базирана в Норвегия. Според Центъра за правата на човека в Иран (CHRI) в САЩ, „достоверни“ сведения показват, че „стотици протестиращи“ са били убити в цялата страна след ограничаването на интернет достъпа.

На 9 януари лидерите на Великобритания, Франция и Германия осъдиха „убийствата на протестиращи“ в Иран, а на 10 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е „готова да помогне“, докато иранците протестират.