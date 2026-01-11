НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Демонстрации в Лондон, Париж и Истанбул в подкрепа на протестите в Иран

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Демонстранти в Лондон, Париж и Истанбул се събраха в подкрепа на протестите в Иран, които бяха посрещнати със смъртоносни репресии от страна на силите за сигурност в страната, съобщи АФП.

          - Реклама -

          В Лондон, демонстрациите започнаха пред иранското посолство, а по-късно се преместиха и пред резиденцията на британския министър-председател. С напредването на деня, броят на протестиращите нарасна до няколко хиляди души.

          В Париж повече от 2000 души развяваха иранското знаме от времето преди Ислямската революция през 1979 г., и скандираха „Не на терористичната Ислямска република“. Полицията обаче не позволи на протестиращите да се приближат до иранското посолство. Част от демонстрантите крещяха: „Затворете посолството на моллите – фабриката за тероризъм“.

          „В Иран хората излизат по улиците, а ние, иранците извън Иран, сме тук, за да покажем, че сме с тях и че те не са сами“, заяви 20-годишен ирански студент, живеещ в Париж, който се представи с името Аря.

          Той допълни, че очаква да чуе какво „ще ни каже да направим“ синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, който живее в САЩ.

          Протестите в Иран, започнали заради нарастващите разходи за живот, вече продължават две седмици и прераснаха в движение срещу теократичното управление на страната, установено след революцията от 1979 г. Иранските власти наричат протестиращите „безредници“, подкрепяни от Съединените щати и Израел.

          В Истанбул, въпреки дъжда, се събраха демонстранти, които изразиха подкрепа за иранските протестиращи. Полицията отцепи района около иранското консулство и не позволи на тълпата да се приближи до дипломатическата мисия.

          Репресиите срещу протестиращите от страна на иранските власти вече са довели до най-малко 192 смъртни случая, според неправителствената организация Iran Human Rights, базирана в Норвегия. Според Центъра за правата на човека в Иран (CHRI) в САЩ, „достоверни“ сведения показват, че „стотици протестиращи“ са били убити в цялата страна след ограничаването на интернет достъпа.

          На 9 януари лидерите на Великобритания, Франция и Германия осъдиха „убийствата на протестиращи“ в Иран, а на 10 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е „готова да помогне“, докато иранците протестират.

          Демонстранти в Лондон, Париж и Истанбул се събраха в подкрепа на протестите в Иран, които бяха посрещнати със смъртоносни репресии от страна на силите за сигурност в страната, съобщи АФП.

          - Реклама -

          В Лондон, демонстрациите започнаха пред иранското посолство, а по-късно се преместиха и пред резиденцията на британския министър-председател. С напредването на деня, броят на протестиращите нарасна до няколко хиляди души.

          В Париж повече от 2000 души развяваха иранското знаме от времето преди Ислямската революция през 1979 г., и скандираха „Не на терористичната Ислямска република“. Полицията обаче не позволи на протестиращите да се приближат до иранското посолство. Част от демонстрантите крещяха: „Затворете посолството на моллите – фабриката за тероризъм“.

          „В Иран хората излизат по улиците, а ние, иранците извън Иран, сме тук, за да покажем, че сме с тях и че те не са сами“, заяви 20-годишен ирански студент, живеещ в Париж, който се представи с името Аря.

          Той допълни, че очаква да чуе какво „ще ни каже да направим“ синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, който живее в САЩ.

          Протестите в Иран, започнали заради нарастващите разходи за живот, вече продължават две седмици и прераснаха в движение срещу теократичното управление на страната, установено след революцията от 1979 г. Иранските власти наричат протестиращите „безредници“, подкрепяни от Съединените щати и Израел.

          В Истанбул, въпреки дъжда, се събраха демонстранти, които изразиха подкрепа за иранските протестиращи. Полицията отцепи района около иранското консулство и не позволи на тълпата да се приближи до дипломатическата мисия.

          Репресиите срещу протестиращите от страна на иранските власти вече са довели до най-малко 192 смъртни случая, според неправителствената организация Iran Human Rights, базирана в Норвегия. Според Центъра за правата на човека в Иран (CHRI) в САЩ, „достоверни“ сведения показват, че „стотици протестиращи“ са били убити в цялата страна след ограничаването на интернет достъпа.

          На 9 януари лидерите на Великобритания, Франция и Германия осъдиха „убийствата на протестиращи“ в Иран, а на 10 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е „готова да помогне“, докато иранците протестират.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ООН призовава Иран да прояви сдържаност при репресиите срещу протестиращите

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш заяви, че е „шокиран“ от съобщенията за насилие срещу протестиращи в Иран и призова...
          Политика

          Израел и Германия подписаха пакт за сигурност срещу тероризма и киберзаплахи

          Красимир Попов -
          Израел и Германия подписаха нов пакт за сигурност, целящ разширяване на сътрудничеството между двете страни в борбата с тероризма и киберотбраната. Споразумението беше обявено...
          Политика

          Дания пред „решаващ момент“ за Гренландия след нови намеци на Тръмп за използване на сила

          Красимир Попов -
          Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ е изправена пред „решаващ момент“ в дипломатическата битка за Гренландия, след като Доналд Тръмп отново намекна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions