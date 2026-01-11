НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ЕС призова за възобновяване на политическия диалог след сблъсъците в Алепо

          0
          17
          Снимка: Getty Images / Francesco Bandarin
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейският съюз призова сирийското правителство и кюрдските власти да възобновят политическия диалог след смъртоносните сблъсъци в Алепо, предаде АФП.

          „Европейският съюз настоява за прекратяване на военните действия в и около Алепо и подчертава значението на защитата на цивилното население по всяко време, както и на улесняването на достъпа за хуманитарна помощ“,
          се казва в изявление на говорител на Европейски съюз.

          - Реклама -

          В позицията се подчертава още, че всички страни трябва да спазят обявеното примирие и да се върнат към преговорите.

          „Призоваваме всички страни да приложат обявеното днес примирие и спешно да се върнат към политически диалог с цел постигане на политическо решение“,
          допълват от ЕС.

          Европейският съюз призова сирийското правителство и кюрдските власти да възобновят политическия диалог след смъртоносните сблъсъци в Алепо, предаде АФП.

          „Европейският съюз настоява за прекратяване на военните действия в и около Алепо и подчертава значението на защитата на цивилното население по всяко време, както и на улесняването на достъпа за хуманитарна помощ“,
          се казва в изявление на говорител на Европейски съюз.

          - Реклама -

          В позицията се подчертава още, че всички страни трябва да спазят обявеното примирие и да се върнат към преговорите.

          „Призоваваме всички страни да приложат обявеното днес примирие и спешно да се върнат към политически диалог с цел постигане на политическо решение“,
          допълват от ЕС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          САЩ и съюзници нанесоха мащабни удари по „Ислямска държава“ в Сирия

          Красимир Попов -
          Американски и съюзнически сили извършиха „мащабни“ въздушни удари срещу джихадистката групировка „Ислямска държава“ в Сирия, предаде АФП. Операцията е част от последния отговор на...
          Война

          Сирия започна прехвърляне на кюрдски бойци от Алепо след тежки сблъсъци

          Красимир Попов -
          Сирийските власти започнаха прехвърлянето на кюрдски бойци от Алепо към райони под техен контрол в североизточната част на страната, след няколко дни на тежки...
          Политика

          Украински дронове подпалиха нефтена база в Русия

          Пламена Ганева -
          Украински дронове са атакували руска територия през нощта срещу събота, предизвиквайки пожар в нефтена база във Волгоградска област. Информацията беше потвърдена от губернатора на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions