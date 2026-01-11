ЕС призова за възобновяване на политическия диалог след сблъсъците в Алепо

Европейският съюз призова сирийското правителство и кюрдските власти да възобновят политическия диалог след смъртоносните сблъсъци в Алепо, предаде АФП.
В позицията се подчертава още, че всички страни трябва да спазят обявеното примирие и да се върнат към преговорите.
