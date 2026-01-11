НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Евертон Бала тренира индивидуално

          Фабио Лима поднови занимания с отбора

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски проведе днешната си тренировка в турския курорт Белек пред обед.

          - Реклама -

          Единственото занимание на тима за 11 януари включваше предимно упражняване на тактически модели и игри с висок интензитет.

          Фабио Лима, който пропусна последните тренировки заради здравословен проблем се присъедини към съотборниците си и тренира наравно с тях.

          Евертон Бала се подготвяше по индивидуален план във фитнес центъра на хотела.

          Следобед треньорският щаб е предвидил почивка за футболистите.

          Във вторник (13 януари) е първият мач на Левски за 2026 година. От 14:00 часа тимът на Хулио Веласкес се изправя срещу унгарския Ниредхаза. Двубоят ще се излъчва безплатно в официалния сайт на Левски и в „You Tube“ канала на клуба.

          Левски проведе днешната си тренировка в турския курорт Белек пред обед.

          - Реклама -

          Единственото занимание на тима за 11 януари включваше предимно упражняване на тактически модели и игри с висок интензитет.

          Фабио Лима, който пропусна последните тренировки заради здравословен проблем се присъедини към съотборниците си и тренира наравно с тях.

          Евертон Бала се подготвяше по индивидуален план във фитнес центъра на хотела.

          Следобед треньорският щаб е предвидил почивка за футболистите.

          Във вторник (13 януари) е първият мач на Левски за 2026 година. От 14:00 часа тимът на Хулио Веласкес се изправя срещу унгарския Ниредхаза. Двубоят ще се излъчва безплатно в официалния сайт на Левски и в „You Tube“ канала на клуба.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски обяви всичко за зимните контроли

          Станимир Бакалов -
          Левски обяви пълна информация за петте си зимни контроли. На официалния си профил във „Фейсбук“ „сините“ съобщиха датите и началните часове на срещите, както...
          Спорт

          Евтимов: Не мога да избягам от желанията на сърцето

          Станимир Бакалов -
          Националът Димитър Евтимов направи обръщение към феновете на Ботев (Враца), където играеше буквално до събота. 32-годишният вратар се завърна в ЦСКА и днес замина...
          Спорт

          Янев: Трябва да сме търпеливи, предстои много дълъг път

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на летище „Васил Левски“ преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. „Армейците“ ще останат в югоизточната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions