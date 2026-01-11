Евертон Бала тренира индивидуално

Левски проведе днешната си тренировка в турския курорт Белек пред обед.

Единственото занимание на тима за 11 януари включваше предимно упражняване на тактически модели и игри с висок интензитет.

Фабио Лима, който пропусна последните тренировки заради здравословен проблем се присъедини към съотборниците си и тренира наравно с тях.

Евертон Бала се подготвяше по индивидуален план във фитнес центъра на хотела.

Следобед треньорският щаб е предвидил почивка за футболистите.

Във вторник (13 януари) е първият мач на Левски за 2026 година. От 14:00 часа тимът на Хулио Веласкес се изправя срещу унгарския Ниредхаза. Двубоят ще се излъчва безплатно в официалния сайт на Левски и в „You Tube“ канала на клуба.