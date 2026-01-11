Евтимов: Не мога да избягам от желанията на сърцето

Националът Димитър Евтимов направи обръщение към феновете на Ботев (Враца), където играеше буквално до събота. 32-годишният вратар се завърна в ЦСКА и днес замина с „армейците“ на подготвителен лагер в Турция.

„Врачани, взех решение, за което може би някои от вас няма да са съгласни, но не мога да избягам от това, което сърцето иска. Във Враца получих уважение, обич и оставам с приятели за цял живот! На всички вас искам да благодаря, че ме приехте като ваш от ден едно и ме накарахте да се чувствам у дома. Ботев Враца винаги ще бъде част от мен!“, написа Евтимов във „Фейсбук“.