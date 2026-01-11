Фиорентина изпусна Милан във Флоренция 

Фиорентина изпусна да победи Милан като домакин, след като срещата от 20-ия кръг на Серия А завърши 1:1. Пиетро Комуцо даде аванс на „Ла Виола“ в 66-ата минута, но „росонерите“ изравниха в 90-ата минута. В добавеното време на срещата домакините можеха да стигнат до трите точки, но Марко Брешанини нацели напречната греда.

Срещата започна по-активно за отбора от Флоренция, като в 3-ата минута удар на Робин Госенс премина над вратата. Осем минути след това Кристиан Пулишич остана очи в очи с Давид де Хеа, но стражът на домакините реагира добре и американецът извърши нарушение срещу него.

В 18-ата минута Пулишич имаше още един шанс. Американският офанзивен футболист обаче не успя да се разпише от малък ъгъл.

Гостите продължиха да комбинират отлично, а в средата на първата част Де Хеа се справи с удари на Пулишич и Матео Габия.

Пулишич продължи с пропуските и в 27-ата минута опитът му премина покрай левия страничен стълб.

Пет минути преди края на първото полувреме Майк Менян се справи с изстрел с глава на Шер Ндур. В добавеното време старши треньорът на Ла Виола Паоло Ваноли бе изгонен заради протести от съдийските решения.

В 52-ата минута Менян отрази удар от дистанция на Фабиано Паризи. Фиорентина бе по-настойчивият отбор в следващите минути, но не успя да стигне до попадение.

Все пак домакините поведоха в резултат в 66-ата минута. Алберт Гудмунсон центрира от корнер, а Пиетро Комуцо се извиси, за да даде аванс на Фиорентина.

Седем минути по-късно Паризи можеше да удвои, но Менян направи поредното си спасяване.

В 82-ата минута Давиде Бартезаги стреля от пряк свободен удар. Изпълнението му обаче бе неточно. Шести минути след това опит на Самуеле Ричи премина покрай десния страничен стълб.

Милан изравни в 90-ата минута. Юсуф Фофана изведе Кристофър Нкунку в наказателното поле, а нападателят не остави шансове на Де Хеа с мощен удар под напречната греда.

В добавеното време Фиорентина можеше да стигне до трите точки, но в рамките само на няколко секунди Марко Брешанини нацели напречната греда от близко разстояние, а Мойс Кийн бе спрян от Менян.