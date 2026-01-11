НА ЖИВО
          Габриела Руменова: Изисквайте левовата равностойност, ако имате съмнение за рестото в евро

          1
          48
          Снимка: Радослав Първанов, БТА
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          При наличие на съмнения относно коректността на върнатото ресто в евро, потребителите имат пълното право да поискат от касиера устно да ги информира за неговата левова равностойност. Този съвет даде пред bTV Габриела Руменова, основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“. Изявлението ѝ идва на фона на факта, че голяма част от хората продължават да плащат в левове, но получават рестото си в евро, което създава затруднения при бързото пресмятане на касата.

          Руменова бе категорична, че реакцията трябва да бъде мигновена. „Ако върнатото ресто не е точно, потребителят трябва да настоява на място да бъде коригирано, дори с намесата на управителя на обекта. Това е една от потребителските ситуации, в които доказването на нарушението постфактум е много трудно дори и със свидетели и по съдебен ред“, обясни експертът.

          Тя призова гражданите към по-висока активност и внимание по време на пазаруване – да следят какви суми подават, какво ресто им се връща и как се променят цените на стоките. За улеснение на този процес законодателят е предвидил специален едногодишен период на двойно обозначаване на цените. Този период стартира на 8 август предходната година и ще приключи на 8 август.

          Относно възможностите на потребителите да разпознаят дали дадено поскъпване е обосновано, Руменова коментира, че хората могат да забележат увеличението, но трудно могат да преценят обективните икономически причини зад него. В такива случаи те могат да се обърнат към компетентните институции. „Когато гражданите установят увеличение на цените, могат да подадат сигнал до контролните органи. Те имат правомощия да изискат необходимите документи и да извършат нужния анализ, за да установят дали това повишение на цените се дължи на обективни икономически фактори или не“, уточни тя.

          Експертът поясни, че в условията на свободна пазарна икономика намесата в ценообразуването е ограничена, но преходният период към еврото предоставя на контролните органи допълнителни инструменти за предотвратяване на необоснован скок на цените.

          Според Руменова, ако търговците системно нарушават правилата и плащат глоби без да коригират поведението си, трябва да се мисли за по-строги мерки. Тя визира случаите на умишлени нарушения, целящи да ощетят потребителите, където ефективността на контрола трябва да се гарантира не само чрез санкции, но и чрез забрана на нелоялните практики.

          1 коментар

          1. Какво ресто,какви 5 лева,пардон, евро?Отново се правят на улави и ИЗДРЕБНЯВАТ умишлено,сякаш има някакво значение,лев долу-лев горе,а за обмяната на големите пари в банки и пощи си мълчат като бити задници.

