Германия и Швеция предупредиха САЩ за Гренландия: натискът и силата биха нарушили международното право

Германия и Швеция предупредиха Съединените щати, че всякакви опити за натиск или използване на сила срещу Гренландия биха представлявали нарушение на международното право, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заговори за поемане на контрол над автономната датска територия.

- Реклама -

Шведският премиер Улф Кристерсон осъди „заплашителната реторика“ на Вашингтон и подчерта, че САЩ би трябвало да благодарят на Дания за дългогодишната ѝ лоялност като съюзник. По думите му Швеция, скандинавските и балтийските държави, както и редица големи европейски страни, застават твърдо зад Дания.

„Евентуално американско поемане на контрол над Гренландия би представлявало грубо нарушение на международното право и би създало опасен прецедент“, заяви Кристерсон.

Той предупреди, че подобен ход може да насърчи други държави да действат по същия начин, подкопавайки установения международен ред.

В Берлин също изразиха категорична подкрепа за Дания и Гренландия. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че въпросите за територията и суверенитета на Гренландия могат да бъдат решавани единствено от самата територия и от Дания. Той подчерта, че сигурността в Арктика трябва да се укрепва в рамките на НАТО, а не чрез противопоставяне между съюзници.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл добави, че съюзниците работят съвместно за засилване на сигурността в региона и че подобни въпроси изискват координация и диалог, а не едностранни действия.