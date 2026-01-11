НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Германия и Швеция предупредиха САЩ за Гренландия: натискът и силата биха нарушили международното право

          0
          64
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германия и Швеция предупредиха Съединените щати, че всякакви опити за натиск или използване на сила срещу Гренландия биха представлявали нарушение на международното право, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заговори за поемане на контрол над автономната датска територия.

          - Реклама -

          Шведският премиер Улф Кристерсон осъди „заплашителната реторика“ на Вашингтон и подчерта, че САЩ би трябвало да благодарят на Дания за дългогодишната ѝ лоялност като съюзник. По думите му Швеция, скандинавските и балтийските държави, както и редица големи европейски страни, застават твърдо зад Дания.

          „Евентуално американско поемане на контрол над Гренландия би представлявало грубо нарушение на международното право и би създало опасен прецедент“, заяви Кристерсон.

          Той предупреди, че подобен ход може да насърчи други държави да действат по същия начин, подкопавайки установения международен ред.

          В Берлин също изразиха категорична подкрепа за Дания и Гренландия. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че въпросите за територията и суверенитета на Гренландия могат да бъдат решавани единствено от самата територия и от Дания. Той подчерта, че сигурността в Арктика трябва да се укрепва в рамките на НАТО, а не чрез противопоставяне между съюзници.

          Германският финансов министър Ларс Клингбайл добави, че съюзниците работят съвместно за засилване на сигурността в региона и че подобни въпроси изискват координация и диалог, а не едностранни действия.

          Германия и Швеция предупредиха Съединените щати, че всякакви опити за натиск или използване на сила срещу Гренландия биха представлявали нарушение на международното право, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заговори за поемане на контрол над автономната датска територия.

          - Реклама -

          Шведският премиер Улф Кристерсон осъди „заплашителната реторика“ на Вашингтон и подчерта, че САЩ би трябвало да благодарят на Дания за дългогодишната ѝ лоялност като съюзник. По думите му Швеция, скандинавските и балтийските държави, както и редица големи европейски страни, застават твърдо зад Дания.

          „Евентуално американско поемане на контрол над Гренландия би представлявало грубо нарушение на международното право и би създало опасен прецедент“, заяви Кристерсон.

          Той предупреди, че подобен ход може да насърчи други държави да действат по същия начин, подкопавайки установения международен ред.

          В Берлин също изразиха категорична подкрепа за Дания и Гренландия. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че въпросите за територията и суверенитета на Гренландия могат да бъдат решавани единствено от самата територия и от Дания. Той подчерта, че сигурността в Арктика трябва да се укрепва в рамките на НАТО, а не чрез противопоставяне между съюзници.

          Германският финансов министър Ларс Клингбайл добави, че съюзниците работят съвместно за засилване на сигурността в региона и че подобни въпроси изискват координация и диалог, а не едностранни действия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Куба отхвърли заплахите на Тръмп след задържането на венецуелския лидер

          Красимир Попов -
          Президентът на Куба Мигел Диас-Канел остро отхвърли заплахите на американския държавен глава Доналд Тръмп, заявявайки, че Хавана ще защитава своя суверенитет след задържането от...
          Икономика

          Италианският бизнес пренебрегва регулациите на ЕС и залага на САЩ въпреки митата

          Георги Петров -
          Серджо Домпе, влиятелен индустриалец от Ломбардия, е категоричен, че бъдещето на неговата компания лежи отвъд океана, под управлението на Доналд Тръмп. Въпреки наложените 15-процентни...
          Крими

          Тийнейджъри пребиха мъж и го изхвърлиха полугол на студа във Воронеж

          Георги Петров -
          Ужасяващ случай на насилие разтърси руския град Воронеж. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело след подаден сигнал за жесток побой над 30-годишен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions