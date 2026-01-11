Инфлацията в Сърбия остава около 3%, но поскъпването на основни стоки изпреварва доходите

В края на 2025 г. годишната инфлация в Сърбия е около 3%, което попада в целевия диапазон на Националната банка на Сърбия, но остава значително по-високо ниво спрямо Еврозоната, където инфлацията е около 2%, съобщи Академичният пленум.
От Академичния пленум подчертават, че поскъпването на електроенергията не се отразява единствено върху сметките, които гражданите плащат на ЕПС, а води и до ръст на производствените разходи, което автоматично се пренася върху цените на храните, транспорта и услугите.
Според организацията, макар на пръв поглед инфлацията да изглежда овладяна, тя не засяга луксозните стоки, а именно основните разходи за живот, които за голяма част от хората са практически единствените им разходи.
Данните на Министерството на вътрешната и външната търговия на Сърбия показват, че през първите осем месеца на 2025 г. цените на ключови храни са нараснали значително над общото равнище на инфлацията. Белият хляб е поскъпнал с 5,7%, говеждото месо (без кост) – с 16,7%, свинското месо – с 16,4%, олиото – с 8,4%, а млечният шоколад – с 17,7%, което според експертите ясно показва реалния натиск върху жизнения стандарт на домакинствата.
