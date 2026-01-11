Инфлацията в Сърбия остава около 3%, но поскъпването на основни стоки изпреварва доходите

В края на 2025 г. годишната инфлация в Сърбия е около 3%, което попада в целевия диапазон на Националната банка на Сърбия, но остава значително по-високо ниво спрямо Еврозоната, където инфлацията е около 2%, съобщи Академичният пленум.

„Особено тревожно е, че цените на основните услуги и стоки – енергия, храни и комунални услуги – нарастват по-бързо от заплатите, особено като се има предвид цената на електроенергията, както и на преноса и разпределението на енергията, които през 2025 г. се увеличиха с 6,6%, а за 2026 г. вече е обявено ново повишение на цените."

От Академичния пленум подчертават, че поскъпването на електроенергията не се отразява единствено върху сметките, които гражданите плащат на ЕПС, а води и до ръст на производствените разходи, което автоматично се пренася върху цените на храните, транспорта и услугите.

„Затова не е изненадващо, че гражданите имат усещането, че работят все повече, а живеят по същия начин или дори по-зле от преди – това усещане не е ирационално, а е пряка последица от лоша икономическа политика.“

Според организацията, макар на пръв поглед инфлацията да изглежда овладяна, тя не засяга луксозните стоки, а именно основните разходи за живот, които за голяма част от хората са практически единствените им разходи.

„За лукс те могат само да мечтаят“,

заявяват от Академичния пленум.

Данните на Министерството на вътрешната и външната търговия на Сърбия показват, че през първите осем месеца на 2025 г. цените на ключови храни са нараснали значително над общото равнище на инфлацията. Белият хляб е поскъпнал с 5,7%, говеждото месо (без кост) – с 16,7%, свинското месо – с 16,4%, олиото – с 8,4%, а млечният шоколад – с 17,7%, което според експертите ясно показва реалния натиск върху жизнения стандарт на домакинствата.