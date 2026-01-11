Интер на два пъти повеждаше, но Мактоминей спаси Наполи

Интер и Наполи не се победиха в дербито от 20-ия кръг на италианската Серия А. Срещата на “Джузепе Меаца” завърши 2:2, като “нерадзурите” повеждаха на два пъти в резултата с попадения на Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу от дузпа. Големият герой за гостите бе Скот Мактоминей, който отбеляза и двата гола. Старши треньорът на действащия шампион Антонио Конте бе изгонен при ситуацията с дузпата за Интер.

Тимът от Милано остава на първото място с 43 точки, докато Наполи е трети с 39.

В 9-ата минута Интер стигна до ранен аванс в резултата. Скот Мактоминей сбърка в центъра и Пьотр Желински открадна топката. Лаутаро Мартинес напредна и подаде към Маркус Тюрам, който пусна към нахлуващия Федерико Димарко. Той стреля веднага и не остави шансове на Ваня Милинкович-Савич с изстрел, насочен по диагонала към левия ъгъл.

В 14-ата минута Жуан Жезус рискува да остави отбора си с човек по-малко на терена, след като влезе в конкакт с Тюрам, а беше последен в защитата. Главният съдия Даниеле Довери не отсъди нарушение, а това означаваше, че ситуацията няма как да бъде прегледана с ВАР.

Четири минути след това отново Жезус и Тюрам бяха замесени в инцидент. Защитникът на Наполи вдигна високо крака си и с бутоните удари френския нападател, с което скъса фланелката му. Довери подмина и това положение.

В 26-ата минута Наполи изравни. Гостите се справиха с пресата на „нерадзурите“ и топката се озова в Леонардо Спинацола вляво. Той пусна към Елиф Елмас, който центрира остро, а на близката греда Мактоминей се реваншира за грешката си при гола на Интер – 1:1!

Пет минути по-късно Мактоминей можеше да се разпише за втори път, но Ян Зомер успя да се намеси.

Една минута преди края на първата част Тюрам отправи удар с глава. Милинкович-Савич внимаваше и изби в корнер, който не доведе до сериозна опасност.

В 48-ата минута партенопеите можеха да стигнат до обрата. Подаване на Милинкович-Савич се озова в Расмус Хьойлунд. Датчанинът остана очи в очи със Зомер, но изстрелът му срещна външната част на левия страничен стълб.

Три минути по-късно Джовани Ди Лоренцо отправи неточен удар с глава.

В следващите минути играта се водеше в центъра и нямаше опасности пред двете врати.

Алесандро Бастони отправи опасен изстрел от границата на наказателното поле в 68-ата минута, който премина встрани от вратата на Милинкович-Савич. Преди този момент резервата Хенрих Мхитарян бе настъпен от Амир Рахмани в пеналтерията и след преглед с ВАР се стигна до дузпа за Интер, а Антонио Конте бе изгонен заради реакцията си. 11-метровият наказателен удар бе изпълнен четири минути по-късно от Хакан Чалханоглу. Изпълнението му срещна левия страничен стълб преди да попадне в мрежата.

В 81-ата минута гостите отново изравниха. Матео Политано центрира, а Ноа Ланг се пребори за кълбото и го върна към Мактоминей, който не пропусна от близко разстояние.

В третата минута на продължението Анже-Йоан Бони се пребори за топката и върна към Мхитарян. Арменецът стреля, получи се рикошет и топката срещна десния страничен стълб.